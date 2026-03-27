17-vuotias Pinja Peltonen toi Kuhmoisten Moottorikelkkailijoille sm-pronssia

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN MOOTTORIKELKKAILIJOITA edustava 17-vuotias Pinja Peltonen voitti sprintin SM-pronssia maaliskuun puolivälissä Paljakassa järjestetyissä kilpailuissa. Menestys oli Laukaassa asuvalle Peltoselle pienimuotoinen yllätys, sillä huonolumisen talven vuoksi treenikilometrit ovat jääneet vähiin.

– Kelkkaakin laitettiin kuntoon vielä viikko ennen kisoja. Lähdimme Paljakkaan vain kokeilemaan ajoa, ilman isompia odotuksia, mutta kun ensimmäisen pätkän jälkeen olin kolmas, niin siitä se kilpailuinto syttyi, Peltonen kertoo.

Ensimmäisenä kilpailupäivänä reitti oli Peltosen mukaan suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta toisena päivänä vesisade teki siitä pehmeän.

– Reitistä tuli haastavampi. Vetinen, uria oli paljon, ja hiekkaa. Mutta minulle se sopi, tykkäsin ajaa niissä olosuhteissa. Ajoin mielestäni paremmin kuin kisoissa koskaan.

Yleensä Suomen mestaruudet ratkotaan laskemalla yhteispisteet kaikista talven aikana ajetuista sprinttikisoista. Tänä vuonna voitiin huonon lumitilanteen vuoksi ajaa vain kaksipäiväinen kisa Paljakassa.

KUHMOISTEN MOOTTORIKELKKAILIJAT ry vilahtelee tasaisin väliajoin kelkkakisojen tuloslistoissa. Peltonen päätyi edustamaan seuraa isänsä ja omien tuttujensa kautta.

– Kuhmoinen ei ole paikkakuntana kovinkaan tuttu. Yhtenä vuonna olin katsomassa kerhon omia pieniä kisoja, mutta muuten en ole hirveästi ollut kerhon kanssa tekemisissä.

Peltonen on ajanut moottorikelkoilla kilpaa kaksi vuotta. Hänen aloittaessaan naisille oli tarjolla vain SM-sarja, sittemmin aloitteleville kilpailijoille on tullut oma harrastesarja.

– Aiempina vuosina en ole oikein pärjännyt, vaan ajanut viimeisten joukossa. Kisoissa on käyty kokeilemassa ja etsitty kelkkaan säätöjä, pisteitä ei ole tarvinnut edes miettiä, Peltonen kertoo.

Peltonen on naisten SM-sarjan nuorin kuljettaja, vanhimmat ovat 30 vuotta vanhempia ja ajaneetkin parin vuosikymmenen ajan.

PELTONEN ALOITTI moottorikelkkailun 14-vuotiaana. Siihen asti hän oli harrastanut ratsastusta, mutta hevosen oireilun myötä motivaatio laski ja laji vaihtui.

– Aika nopeasti minulle ostettiin oma kelkka. Harjoittelin ensimmäisen talven ja kun kortin sain, ajoin heti ensimmäisen kilpailun. Ratsastus jäi kokonaan.

Nykyään Peltonen pyrkii ajamaan Keski-Suomen reiteillä niin paljon kuin mahdollista. Jos lunta riittää, harjoitusolosuhteet ovat hyvät.

– Täällä maastot ovat riittävän haastavat. Reittejä ei huolleta niin paljon, joten ne menevät patikkomaiseen kuntoon, mitä kisoissakin on tarjolla. Vähintään yksi reissu vuodessa tehdään pohjoiseen harjoittelemaan, Peltonen kertoo.

Moottorikelkkailussa kilpailuhenkistä Peltosta kiehtoo mahdollisuus itsensä haastamiseen, vauhti ja sen synnyttämä adrenaliini. Ensi talvena hän aikoo ajaa sprintin ohella enduroa, jossa matkat ovat selvästi sprinttiä pidemmät.

– Joskus haluaisin uskaltaa ajaa snowcrossia. Siinä ajetaan crossiradalla ihmisten silmien alla, tehdään isoja hyppyjä ja lähdetään liikkeelle yhtä aikaa, Peltonen kertoo.

– Meillä on kelkkailussa tosi hyvä yhteisö, kukaan ei ole katkera kenellekään. Apua voi pyytää ja sitä saa. Taustalla olevat ihmiset ovat tosi tärkeitä, kelkalla ei uskalla ajaa, jos säädöt eivät ole kunnossa, ja ihmiset ympärillä ovat säätäneet kelkkaa paljon ja auttaneet harjoittelemaan, Peltonen sanoo lopuksi ja lähettää kiitoksensa koko tiimille.