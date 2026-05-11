Nuorisovaltuusto haastaa keräämään roskia – kesällä nuva jalkautuu honkahoviin ja haastaa valtuutetut padeliin

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN NUORISOVALTUUSTO järjestää roskienkeruutapahtuman ensi viikon maanantaina 18. toukokuuta. Tapahtuma starttaa Kuhmolan pihasta, jossa jaossa on kumihanskoja ja roskapusseja sekä mehua ja jotain pikku palkintoja.

– Tarkoitus on kerätä roskia keskustan alueelta, ja miksi ei kauempaakin, jos intoa riittää. Ajatus lähti muutaman vuoden takaa miljoona roskapussia -kampanjasta. Totesimme, että tämä on aika yksinkertainen ja pienellä budjetilla toteutettavissa oleva tapahtuma, ja meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi, nuorisovaltuuston jäsenet Ilmari Huusko, Saaga Mattila ja Mira Teivaanmäki kertovat.

Erityisesti nuorisovaltuusto haluaa haastaa roskia keräämään lapsiperheet, vanhus- ja vammaisneuvoston, partiolaiset, koululaiset ja opiskelijat, Kuhmoisten yrittäjät, Kuhmoisten Seniorit sekä eläkeliittolaiset.

– Ja jos kotoa löytyy vanhoja tarpeettomia grillipihtejä tai vastaavia, niin meille voi tuoda niitä käyttöön. Ei tarvitse käsin roskia kerätä, vaikka hanskat annetaankin, Teivaanmäki muistuttaa.

Rahat on tiukassa, mutta eivät ne niin tiukassa voi olla, että tilanne on osalle nuorista epäreilu.

VIIME KUUKAUSINA nuorisovaltuusto on ahkeroinut kuhmoislaisten opiskelijoiden hammashuollon eteen. Se on teettänyt lukiolaisille kyselyn hammashuollon toimivuudesta ja on vastausten perusteella laatimassa Pirkanmaan hyvinvointialueelle kannanottoa aiheesta. Viesti on selvä: hammashuollon pariin pääsemistä pitäisi helpottaa jollain tavoin.

– Pirkanmaalla lisäksi vain Urjalassa on sama tilanne kuin meillä, että kunnassa ei ole omaa hammashuoltoa. Urjalan nuorisovaltuusto on mukana kannanotossa ja käymme parhaillaan neuvotteluja siitä, miten asian kanssa edetään, Huusko, Mattila ja Teivaanmäki kertovat.

Lukiolaisten tulee itse varata viimeinen maksuton hammashuollon käynti. Varaaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä esimerkiksi muilta hyvinvointialueilta Kuhmoisiin muuttaneet eivät välttämättä saa muistutusta asiasta, potilaiden tiedot eivät hyvinvointialueiden välillä kulje, ajan saaminen on hankalaa ja kun sen viimein saa, kyytien saaminen Kangasalle on vaikeaa ja reissuun tuhrautuu pahimmillaan kokonainen koulupäivä.

– Tärkeintä olisi saada tilanne tasapuoliseksi kaikkien kuntien nuorille. Onko ratkaisu sitten popup, täältä hammashoidolle osoitetut tilat tai riittävän hyvä kuljetussysteemi hammaslääkäriin? Rahat on tiukassa, mutta eivät ne niin tiukassa voi olla, että tilanne on osalle nuorista epäreilu, Kuhmoisten nuorisovaltuustolaiset harmittelevat.

Meidän mielestämme lukioon voisi panostaa vieläkin enemmän, että se säilyy tulevaisuudessakin.

NUORISOVALTUUSTO ON tehnyt, ja tekee koko ajan, paljon töitä tullakseen entistä näkyvämmäksi vaikuttamistoimielimeksi Kuhmoisissa. Jouluna nuorisovaltuuston jäsenet tarjoilivat kyläläisille glögiä, keväällä he osallistuivat kirjaston lukuviikkoon julkaisemalla omia lukuvinkkejä sosiaalisessa mediassa.

– Olemme ottaneet paljon asioihin kantaa, osallistuneet erilaisiin kampanjoihin, oltu mukana politiikka-viikolla kertomassa äänestämisen tärkeydestä, Mattila kertoo.

– Asta-messuille olimme Kuhmoisten osastolla mukana ja pääsimme mainostamaan lukiota samalla, Teivaanmäki jatkaa.

Huusko muistuttaa, että juuri lukion mainostaminen on nuorisovaltuustolle tärkeää. Lukio on kunnalle tärkeä ja houkuttelee paljon nuoria myös ulkopaikkakuntalaisia.

– Meidän mielestämme lukioon voisi panostaa vieläkin enemmän, että se säilyy tulevaisuudessakin, Huusko sanoo.

Toinen tärkeä asia nuorisovaltuustolle on yhteistyö kunnanvaltuuston kanssa ja suunnitelmissa onkin haastaa valtuusto padel-turnaukseen.

– Lisäksi uusi kunnanjohtajamme on ollut erittäin innoissaan yhteistyöstä meidän, Mattila kiittelee.

Nuorisoa nuorisovaltuusto tulee tavoittelemaan kesäkuun 5. päivä pidettävillä Kiepsaus-etkoilla Honkahovissa. Ajatuksena on pystyttää pihalle oma piste nuorisolle ja kannustaa heitä lavatansseihin.

– Pisteellä voisi olla nopeaa tanssiopetusta ja lavatanssietikettiin tutustumista. Lavatanssit on trendi tänä päivänä ja meillä on hyvät puitteet siihen. Samalla nuvan piste voisi toimia eräänlaisena turvallisena tilana: jos jännittää liikaa, voi tulla juttelemaan meille ja etsimään seuraa, Matttila ja Huusko kertovat.