Lukijapostia: Kuhmoisten Yrittäjät ry on yrittäjien edunvalvontajärjestö

KUHMOISTEN YRITTÄJIEN hallituksen jäsenet saavat aika ajoin yhteydenottoja paikallisilta yrittäjiltä ja kuntalaisilta tilanteista, joissa asioiden koetaan tapahtuneen väärin tai epäreilusti.

Näin kävi myös hiljattain, kun kuntalainen havaitsi viranhaltijapäätöksestä Kuhmoisten kunnan hylänneen paikallisen yrityksen tarjouksen tarjouskilpailussa, jossa muut tarjoajat olivat paikkakunnan ulkopuolelta. Yhdistys reagoi tilanteeseen nopeasti, selvitti asiaa ja on ollut kuntaan yhteydessä myös tämän tapauksen johdosta.

Yrittäjien hallitus toimitti 2.10.2025 kunnanhallitukselle kannanoton, jossa todettiin muun muassa:

”On muistettava, että juuri yrittäjät ovat keskeisessä roolissa kunnan talouden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.”

Lisäksi kunta ja yrittäjäyhdistys ovat tänä vuonna allekirjoittaneet elinvoimalupauksen, jossa osapuolet sitoutuvat edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja vahvistamaan kunnan elinvoimaa.

Elinvoimalupauksen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa:

· Toimiva vuoropuhelu kunnan ja yrityskentän välillä.

· Yrittäjämyönteiset hankinnat, mikä edellyttää paikallisten yritysten tuntemista.

· Avoin ja asiantunteva hankintaprosessi yritysvaikutukset huomioiden.

· Hankintojen pilkkominen mahdollisuuksien mukaan siten, että myös mikro- ja pk-yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.

· Yrittäjämyönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen.

Kyseisten sitoumuksien jälkeen pidämme erittäin tärkeänä, että kunta ottaa nyt tapahtuneen vakavasti ja huolehtii jatkossa siitä, että viranhaltijat tuntevat paikalliset yrittäjät ja palveluntarjoajat sekä noudattavat hankinnoissa elinvoimalupausta ja kunnan pienhankintaohjetta.

Yrittäjäyhdistys selvittää parhaillaan mahdollisuutta saada jälleen Pirkanmaan Yrittäjistä asiantuntija kuntaan kertomaan yritysvaikutuksista ja niiden huomioimisesta kunnan hankinnoissa. Aiemmin vastaava tilaisuus oli joitakin vuosia sitten.

Tavoitteemme on edelleen yrittäjäystävällinen ja elinvoimainen kotikunta, yhdessä tekemällä.

Kuhmoisten Yrittäjät ry:n hallitus