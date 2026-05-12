Tietokirjailija Ari Turunen vieraana Libri-tapahtumassa

Tänä vuonna Kuhmoisten Libri-tapahtuma saa vieraakseen tietokirjailija Ari Turusen. Kirjallisuus- ja musiikkitapahtuma Kissankulman Libri järjestetään jo toista kertaa Roinilassa ja Kissakulman Torpalla helatorstaina. Tietokirjailija ja toimittaja Ari Turusen esiintymisen ohella tapahtumassa on tarjolla runsaasti ohjelmaa.

Kirjailijana Turunen on erikoistunut tapa- ja kulttuurihistoriaan, 2020-luvulla häneltä on julkaistu muun muassa tuoksujen kulttuurihistoriaa käsittelevä teos Tuoksujen atlas, itsevaltaisten johtajien luonteenpiirteitä luotaava Teette niin kuin minä sanon ja tuoreimpana viime vuonna Rohtojen atlas, joka keskittyy parantavien kasvien historiaan.

Turunen on työskennellyt toimittajana muun muassa Suomen Yleisradiolla ja koluministina Kaleva Mediassa. Lisäksi hän on toiminut erilaisissa viestinnän päällikkötehtävissä ja vuodesta 2016 Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta -lehden suomenkielisen julkaisun päätoimittajana.