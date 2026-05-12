Aloittelijaystävällinen pallopeli, josta pääsee nopeasti jyvälle

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten satamassa sijaitsevilla padel-kentillä riitti vilinää perjantai-iltapäivänä. Kentät vuonna 2021 rakennuttanut ja kuhmoislaiset sukujuuret omaava Niko Hukkinen oli opastamassa padelista kiinnostuneita lajin saloihin.

– Padel on nimenomaan aloittelijaystävällinen laji moneen muuhun pallopeliin verrattuna, Hukkinen kuvailee.

Maila on pienempi kuin tenniksessä ja lyhyen kädensijan vuoksi lapa on lähempänä kättä. Pallo on kuin tennispallo, mutta hitaampi. Padel-kenttä on tennis- ja sulkapallokenttiä pienempi, joten nelinpelissä hallittavaa tilaa ei ole paljon. Lisäksi kenttää ympäröivät seinät, jotka estävät palloja karkailemasta ja mahdollistavat pidemmät pallorallit.

Miia Rantala ja Aino Inkiläinen tutustuivat padeliin pomputtamalla palloa seinän kautta.

– Lajista pääsee nopeasti jyvälle, vaikka aiempaa pallo- tai mailapelitaustaa ei olisi. Tärkeintä on saada hyvässä porukassa hyvät pelit aikaiseksi, mutta kehittymisessä vain taivas on rajana, Hukkinen kuvailee.

Muutaman vuoden takainen padel-buumi on tasaantumaan päin, mutta Hukkisen mukaan pelaajamäärät eivät ole lähteneet laskuun ja lajin tulevaisuus näyttää valoisalta.

Jos padel-kärpänen pääsi liikuntaviikon ansiosta puraisemaan, on kesän aikana tarjolla ohjattuja padel-harjoituksia ja niiden jälkeen mahdollisuus vapaaseen pelaamiseen. Kuhmoisten kentille voi varata vuoron playtomic-sovelluksesta.