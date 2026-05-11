Kirjastosta voi lainata valmiiksi pakatun retkirepun

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KIRJASTOSTA voi nyt lainata välineitä hieman pidempää retkeä varten. Jämsän 4h-yhdistys lahjoitti kirjastolle repun, josta löytyy muun muassa Isojärven kansallispuiston sekä Himoksen alueen kartat, eväsrasia, termospullo, mukit, makkaratikut, istuinalustat sekä muuta pienempää tarvetta. Reppu on pakattu kahdelle hengelle.
Lainattavaksi lahjoitettu reppu on osa Jämsän 4H-yhdistyksen ihan pihalla -hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää luonto- ja kalastusaiheen ympärille kohoavaan harrastustoimintaa Jämsän ja Kuhmoisten alueella.
Ennen reppua kirjastosta on voinut lainata retkeilyä varten teltan, riippumaton tai retkikeittimen.
– Muistaakseni nekin ovat olleet lähes koko ajan lainassa. Eivät ole tuossa hyllyssä kovin paljon viihtyneet, kirjastopedagogi Kati Ruuskanen toteaa.