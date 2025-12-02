37 kiinnostunutta Kuhmoisten kunnanjohtajan pestistä – joukossa kaksi kuhmoislaista

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten kunnanjohtajan paikka kiinnostaa, sillä hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 36 kappaletta.
Kunnanjohtajan paikkaa ovat hakeneet Sarianna Hanski (Kuhmoinen), Taru Helonen (Helsinki), Marko Hirsimäki (Lahti), Tuomas Hirvonen (Kangasala), Markku Hjelm (Kuhmoinen), Jaana Häkkinen (Jyväskylä), Jarmo Härkönen (Helsinki), Juha Iivonen (Hyvinkää), Petri Jalkanen (Heinola), Kalle Kanerva (Helsinki), Matti Kannus (Kangasala), Abdellah Karzazi, Raisa Kinnunen (Jämsä), Sirpa Koskenlaine (Pelkosenniemi), Arto Kummala (Jämsä), Mikko Laakso (Lahti), Heidi Mononen (Kangasala), Sanna-Mari Mäyrä (Ylöjärvi), Joonas Partanen (Jyväskylä), Tuomo Pesonen (Tampere), Marko Riihimäki (Keuruu), Seppo Risku (Muurame), Ilmari Saiyar (Helsinki), Tiina Saranhelmi (Pihtipudas), Kalle Sarlund (Kotka), Ilkka Sasi (Tampere), Aleksi Saukkoriipi (Lempäälä), Sami Saviainen (Tampere), Meeri Silén (Lempäälä), Pekka Sinisalo (Kirkkonummi), Matti Skyttä (Tampere), Tommi Sundström (Kouvola), Magnus Tuomaala (Turku), Aimo Vaara (Rovaniemi), Anssi Vienola (Keuruu), Sami Ylipihlaja (Tampere) ja Janne Yrjölä (Riihimäki).
Työryhmä kokoontuu perjantaina päättämään, ketkä hakeneista kutsutaan ensimmäiseen haastatteluun tai jatketaanko hakuaikaa mahdollisesti vielä.