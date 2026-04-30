Mikko Sees on Kuhmoisten Sanomien uusi avustava toimittaja, kesätoimittaja Sanna Kantola aloittaa vapun jälkeen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

TARKKASILMÄISIMMÄT LUKIJAT ovat kenties jo huomanneet, että lehden sivuilta on löytynyt viime kuukausina juttuja, joiden kirjoittajan kohdalta löytyy nimi Mikko Sees. Noki-Mikkona pitäjässä paremmin tunnettu Sees omaa kuhmoislaiset sukujuuret, ja on monen alan osaaja sekä pienen tytön isä.

– Koko äidinpuoleinen sukuni on Kuhmoisista. Olen lapsena viettänyt täällä paljon aikaa sekä mökillä että mummolassa, ja meillä luettiin Kuhmoisten Sanomia, vaikka asuimme Vantaalla, Sees kertoo.

Kuhmoisten Sanomien toimittajarinkiin Sees löytyi urheilukentän laidalta. Haastattelutilanne aikuisyleisurheilukisojen jälkeen kääntyi nopeasti rekrytointilaisuudeksi, kun Sanomien toimittaja Katja Sirviö kuuli Sekeen kirjoitustaustasta.

– Viime vuonnahan julkaistiin muutama juttu, ja nyt vauhti on kiihtynyt kovemmaksi kuin Matilla ja Tepolla aikoinaan, Sees naurahtaa.

Tällä hetkellä Sees osallistuu aktiivisesti työn alla olevan Kuhmoisten Sanomien kesälehden tekoon. Heinäkuussa hän tulee tutustumaan toimittajan arkeen ja opettelemaan lehden teossa käytettäviä ohjelmistoja.

– Ensisijaisesti päämääränä on paitsi monipuolistaa lehden sisältöä myös vahvistaa taustajoukkoja siltä varalta, että minä en jostain syystä olisi työkykyinen, Sirviö kertoo.

Hän toivoo, että Sekeen intoa ja osaamista voitaisiin jatkossa hyödyntää enemmänkin esimerkiksi tekemällä tasaisin väliajoin paksumpaa lehteä.

Sees on viettänyt paljon aikaa Kuhmoisissa, mutta toimittajan silmin katsellen hän kertoo löytäneensä Kuhmoisista uudenlaista aktiivisuutta ja mielenkiintoisia tarinoita.

– Niitä haluan jakaa muillekin. Kuhmoinen kuhtuu, ei kuihdu. Täällä asuu hienoja persoonia, joilla on kokemusta, taitoja ja tarinoita isommankin kylän tarpeisiin, Sees sanoo.

Vapun jälkeen Kuhmoisten Sanomien kesätoimittajaksi saapuu aikaisemmilta kesiltä tuttu Sanna Kantola. Kantolan pesti Kuhmoisissa kestää kesäkuun loppuun saakka.

FAKTOJA MIKOSTA

Valmistunut kandiksi vuonna 2008 pääaineena italialainen filologia.

Kääntänyt mm. teknisiä käyttöohjeita, matkailualan markkinointitekstejä sekä Aku Ankka -sarjakuvia.

Opettanut englantia ja toiminut matkaoppaana asuessaan Italiassa.

Kirjoittanut Retkipaikka-blogiin, kulttuurilehti Elonkehään ja Taivaannaula ry:n kansanperinnesivustolle.

Opiskellut nuohoojan, koulutetun hierojan ja liiketoiminnan ammattitutkinnon sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon.