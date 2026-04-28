Katja Sirviöstä Kuhmoisten Sanomien päätoimittaja

Uusi päätoimittaja ottaa kiitollisena vastaan kaiken lehteä koskevan palautteen ja toivoo lukijoilta matalalla kynnyksellä niin uutisvinkkejä, juttuideoita kuin keskustelua paikallisista aiheista.

TEKSTI & KUVA MIKKO SEES

KUHMOISTEN SANOMIEN hallitus on nimennyt lehden sisällöstä ja taitosta jo pitkään vastanneen Katja Sirviön päätoimittajaksi.

Kuhmoisten Sanomat lakkautti päätoimittajan tehtävän vuonna 2014. Hallituksen sen jälkeen tekemällä palkattomalla työllä on ollut suuri merkitys lehden ilmestymisen turvaamisessa.

– Lehden vastaavat toimittajat ovat olleet hallituksen jäseniä, mutta eivät ole tuottaneet toimituksellista materiaalia, ja kokonaisuus on toiminut hyvin. Haluankin erityisesti kiittää Hannu Lahtista, Eija Heinosta ja Päivi Malinia heidän panoksestaan lehden hyväksi vastaavan toimittajan rooleissa, sanoo Kuhmoisten Sanomien hallituksen uusi puheenjohtaja Mia Varvikko.

Hän kuvaa Sirviötä ammattitaitoiseksi, helposti lähestyttäväksi ja idearikkaaksi toimittajaksi, joka näkee työnsä merkityksen paikallislehden näkökulmasta.

– Olemmekin Kuhmoisten Sanomien hallituksessa iloisia, että voimme siirtyä tähän uuteen vaiheeseen ja samalla jättää taakse alun perinkin väliaikaiseksi tarkoitetun järjestelyn. Onnea ja menestystä Katjalle! Varvikko toivottaa.

Sirviö haluaa omalta osaltaan olla vahvistamassa kotikuntansa vetovoimaisuutta. Yksi sen vahvuuksista on turvallisuus: – Kuhmoisissa on pääosin hyvä lasten kasvaa, nuorten kokeilla rajojaan ja vanhempien kasvattaa omia lapsiaan. Se tuntuu tärkeimmältä juuri nyt.

– NYT ON sellainen tilanne elämässä, ettei ole kiire eteenpäin, Sirviö sanoo.

Arki päiväkoti-ikäisen tyttären ja koiran kanssa sekä mielenkiintoinen työ pitävät hänet Kuhmoisissa. Tärkeää työnkuvassa on vapaus työskennellä omaan tahtiinsa.

Sirviö valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi journalistiikan opinnoista Tampereen yliopistolta vuonna 2014. Ura Kuhmoisten Sanomissa alkoi kuitenkin jo 2000-luvun alkuvuosina TET-harjoittelijana. Kesätoimittajan pesti sai odottaa pari vuotta ajokortti-ikää, mutta sen jälkeen kesiä paikallislehdessä vierähti useampi

Sirviö suoritti lukion jälkeen journalistiikan perusopinnot Korpilahden Alkio-opistossa, kirjoitti Kuhmoisten Sanomiin keikkatoimittajana ja päätyi vielä vuodeksi lehden palkkalistoille ennen kuin muutti Vaasaan opiskelemaan viestintätieteitä ja sieltä Kangasalle suorittaakseen tutkinnon loppuun Tampereella.

Opiskeluaikoinaan hän keräsi työkokemusta Keskisuomalaisen urheilutoimittajana sekä Kangasalan ja Valkeakosken Sanomista.

Toimittajan työ on kulkenut mukana elämässä koko ajan, vaikka Sirviö ehti ennen lapsensa syntymää opiskella myös koirahierontaa ja toimia hevosalan yrittäjänä Kuusamossa.

LAPSUUDEN MAISEMIINSA Kuhmoisiin palannut Sirviö toteaa työskentelevänsä sen hyväksi, että paikallislehti säilyy ja voi hyvin. Hänen mukaansa printtilehden ja digilehden tulevaisuudesta on käytävä keskustelua.

Postin jakelukustannukset ja jakeluaikatauluihin liittyvät ongelmat tuottavat haasteita paperilehden kannattavuudelle. Paperilehden taitto vaatii paljon työtä, joten siirtyminen verkkolehteen vapauttaisi resursseja monipuolisemman sisällön tuottamiseen. Verkkolehden tuominen paperilehden rinnalle ja tulevaisuudessa kenties ainoaksi julkaisumuodoksi on nykyaikainen ratkaisu, joka omalta osaltaan toivottavasti turvaa lehden ilmestymisen tulevaisuudessakin.

– Meillä on Suomessa jo nyt paikkakuntia, joilla ei ole omaa paikallislehteä. Esimerkiksi Haapajärven kunta ei saa asioitaan tiedotettua ilman paikallislehteä. Paikallislehtien ilmestyminen ehkäisee alueellisten uutistyhjiöiden syntymistä, mutta kyse on myös huoltovarmuudesta, Sirviö paaluttaa.

Sirviölle kotikylän ja lapsuusmaisemien elinvoima on lähellä sydäntä. Oma paikallislehti auttaa osaltaan ylläpitämään myös elävää kyläkulttuuria.