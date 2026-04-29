Katso kuvat: Roinilan talon taitavat muusikot ihastuttivat yleisöä

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

EI OLLUT sunnuntai-iltapäivän ensimmäinen kappale vielä loppusointuihin asti ehtinyt, kun yleisössä ensimmäiset kuivasivat silmäkulmiaan. Roinilan väen hyvän mielen perhekonsertti alkoi seuraavana päivänä vietettävän kansallisen veteraanipäivän kunniaksi Kalervo Hämäläisen säveltämällä ja sanoittamalla Veteraanin iltahuudolla. Sen tulkitsivat yhdessä sopraano Hanna Hasu, hänen äidin isänsä ja kuhmoislaisillekin pelimanneista tuttu Oiva Ruokonen, pianon takana istui Hannan äiti Johanna Hasu.

Roinilan talo on Oiva Ruokosen mummola. Kyseissä talossa alkoi Poikkijärven ja Kissakulman koulu syksyllä 1921. Viime vuosina sitä on tehnyt tunnetuksi juuri musisoiva Ruokosen perhe: Oivan tyttäret Johanna Hasu sekä Katariina Ruokonen ovat molemmat musiikkialan ammattilaisia, Johannan tytär Hanna Hasu valmistuu tänä keväänä Sibelius-Akatemiasta laulutaiteesta ja pojalla Joonaksellakin pysyy sähkökitara kädessä, joskin hän on tunnettu myös painonnostopiireissä.

– Hanna ja Joonas muistelivat viimeisimmän esiintymisensä perusteella, että Kuhmolan sali olisi ollut paljon isompi, toki he olivat silloin viiden ja seitsemän vanhoja, Johanna Hasu kertoi avatessaan konserttia.

– Valitsimme konserttiin sellaisia kappaleita, joista itse pidämme ja ehkä tekin pidätte, Hasu totesi yleisölle istahtaessaan pianon taakse.

Joonas ja Hanna Hasu, Oiva Ruokonen.

HYVIN MONIPUOLINEN on musiikin taitajien musiikkimaku. Franz Schubertin Arpeggione-sonaatin säestivät Hasu pianolla ja Katariina Ruokonen alttoviululla. Sitä seurasi Oiva Ruokosen tulkitsema ja tyttärien säestämä Hopeahapset.

– Tätä laulua isä on laulanut äidille jo ennen kuin hiukset olivat harmaantuneet. Muistamme sen lapsuudesta, Johanna Hasu kertoi.

Joonas Hasu muisteli soittaneensa Kuhmolassa edellisellä kerralla pianolla oman sävellyksensä nimeltä Tiikeri. Nyt soitin oli vaihtunut ja yksinäisyyden tunnetta helpottamaan hän oli ottanut mukaansa kaiun. Rob Scallonin säveltämässä Rain-kappaleessa saattoi todella kuulla sateen pisarointia. Kitarataiturointia kuultiin myös Vittorio Montin sävellyksessä Czárdás, yhdessä viulun ja pianon kanssa.

Hanna Hasu lauloi 20 vuotta sitten Kuhmolassa lastenlauluja, mutta nyt ohjelmistossa oli kaksi ooppera-aariaa äidin ja tädin säestäminä. Konsertin loppupuolella Hasu viimeistään valloitti yleisön diivailemalla Victor Herbertin Art is calling for me -kappaleen tahtiin.

Konsertti päättyi koko esiintyvän perheen voimin laulettuun Oskar Merikannon ja Eino Leinon kappaleeseen Oi kiitos sa Luojani armollinen, jonka Johanna Hasu kertoi soivan perheen kesken juhlituissa juhlissa häistä lähtien.

Konsertin jälkeen yleisö sai kajauttaa onnittelulaulun syntymäpäiviään juhlivalle Annikki Ruokselle, nauttia hänen järjestämästä tarjoilusta ja vaihtaa rauhassa ajatuksiaan konsertista.

Edessä Johanna Hasu, takana Hanna Hasu sekä Oiva ja Katariina Ruokonen.

NÄMÄ KUULTIIN

Kalervo Hämäläinen: Veteraanin iltahuuto

Franz Schubert Arpeggione-sonaatti

Hart Danks & Ruth Heinonen: Hopeahapset

Rob Scallon: Rain

Giacomo Puccini: O mio babbino caro, oopperasta Gianni Schicci

Antonin Dvořak: Rusalkan laulu kuulle, oopperasta Rusalka

Jean Sibelius Romanssi

Jules Massenet: Meditaatio, oopperasta Thaïs

Vittorio Monti: Czárdás

Victor Herbert: Art is calling for me

Oskar Merikanto & Eino Leino: Oi kiitos sa Luojani armollinen

Joonas Hasu

Katariina Ruokonen ja Johanna Hasu