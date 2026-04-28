Pääkirjoitus: Titteli vaihtuu, haasteet pysyvät

KUHMOISTEN SANOMILLA on yli kymmenen vuoden tauon jälkeen oma päätoimittaja. Muutos on merkittävä pienen paikallislehden imagolle, eikä aivan mitätön allekirjoittaneellekaan.

Päätoimittajan velvollisuus on johtaa tiedotusvälineiden toimitusta sekä päättää ja olla vastuussa sen julkaisemasta sisällöstä. Tähän asti viimeinen vastuu lehden sisällöstä on kuulunut Sanomien hallituksessa istuville vastaaville toimittajille. Nyt se viimeinen selkänoja, johon käytännön toimitustyössä on voinut vuosien ajan nojata, on poistunut. Omilla jaloillaan on seistävä, omien ratkaisujen takana pysyttävä.

Vastuu möyräisee vatsanpohjassa toisinaan kovaa.

Lukijoille päätoimittajan nimeäminen ja vastaavista toimittajista luopuminen ei näy. Kuhmoisten Sanomat on tehnyt isoimmat muutokset ulkoasuun sekä verkkolehteen aivan viime vuosina. Olemme kysyneet lukijoiden mielipidettä lehdestämme ja pystyneet tekemään sen perusteella joitakin parannuksia.

Lähitulevaisuuden suurin työsarka on kehittää verkkolehteä niin, että se palvelisi sekä lukijoita että ilmoittajia entistä paremmin. Haaste on mediakentän yhteinen – Postin hinnankorotukset hankaloittavat merkittävästi paperilehden jakamista.

Toinen mediakenttää yhteisesti piinaava totuus on ilmoitustulojen väheneminen. Ilmoitusmyynti muodostaa merkittävän osan sanomalehtien tulopohjasta ja sen jatkuva supistumien on taloudellisesti merkittävämpi haaste kuin yksittäisten tilausten päättäminen.

Näiden haasteiden keskellä Kuhmoisten Sanomat haluaa kuitenkin paitsi toteuttaa tehtäväänsä puolueettomana uutiskanavana myös palvella lukijoitaan tuottamalla hyvää ja monipuolista journalismia. Päätoimittajan ovet ovat auki kaikenlaiselle palautteelle.

Katja Sirviö