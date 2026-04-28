Kritiikki kuuluu taiteilijan työhön, opasti kirjailija Karoliina Suoniemi lapsia

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

JOS HALUAA kirjailijaksi, niin oman suvun tarinoiden keräämisestä kannattaa aloittaa. Se oli tamperelaisen kirjailijan Karoliina Suoniemen vinkki yhtenäiskoulun neljäs-, viides- ja kuudesluokan oppilaille viime viikolla vietetyllä lukuviikolla.

Suoniemi on selko- ja lastentietokirjailija. Hänen oman sukunsa historia toimi alkusysäyksenä vuonna 2021 ilmestyneelle kirjalle Ameriikan lapset: suomalaisten elämää Amerikassa. Kirjan nimessä esiintyvä kirjoituvirhe selittyy kielitaidottomien suomalaisten käyttämällä fingelskalla.

Itse kirjaan Suoniemi sai innostuksen omasta isovaaristaan, joka lähti parikymppisenä pohjanmaalaisesta Soinin kylästä Atlantin taakse. Suoniemen kirja Ihan oikeat viikinkiajan lapset ilmestyi vuonna 2019.

Kirjailija harmitteli, että ei tullut käyneeksi juuri Kuhmoisten Linnavuorella, kun keräsi tausta-aineistoa kirjaan.

Karoliina Suoniemi on kirjoittanut useita lasten tietokirjoja sekä yksin että toisten kirjailijoiden kanssa yhdessä.

KERROTTUAAN KIRJOISTAAN Suoniemi vastasi oppilaiden hänelle jättämiin kysymyksiin. Oppilaita kiinnosti muun muassa se, onko Suoniemeä koskaan kiusattu kirjojen vuoksi.

– Yritän aina keskittyä heihin, jotka pitävät kirjoistani. Taiteilijana täytyy kestää se, että teoksista tehdään kritiikkejä, se kuuluu työhön. Mutta en lue keskustelupalstoja, en tarvitse sitä tietoa mihinkään, Suoniemi vastasi.

Entä miten opettajana työskentelevä Suoniemi ehtii kirjoittamaan?

– Arkena en kauheasti ehdikään, mutta kirjoittelen lomilla ja viikonloppuisin. Kirjoittaminen on minulle harrastus ja olen kirjoittanut aina. Kirjoittamisen ja perhe-elämän yhdistäminen ei kuitenkaan ole ollut aina helppoa.