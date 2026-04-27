Muistokirjoitus: Kunnon mies, emeritusprofessori Heimo Nupponen

HEIMO NUPPOSEN siunaus- ja muistotilaisuus oli perjantaina 17. huhtikuuta Jämsän kirkossa. Hän oli koululaisten kuntotutkimuksen edelläkävijä. Hän teki koululaisten fyysisen kunnon ja toimintakyvyn arviointijärjestelmän. Se toimi yli 25 vuotta opettajien pedagogisena välineenä. Nykyinen Move-testistö on tehty hänen kehitystyönsä varaan.

Emeritusprofessori Heimo Nupponen menehtyi maaliskuussa 2026. Kuva: Risto Ojala

Heimo oli syntynyt 8. elokuuta 1945 Jämsässä ja kuoli 26. maaliskuuta 2026 hoivakodissa Lempäälässä. Hän pääsi ylioppilaaksi Jämsän yhteiskoulussa, aloitti opiskelun 1966 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun liikuntakasvatuksen laitoksella, suoritti 1972 LitM- ja 1982 lisensiaattitutkinnon. Tohtoriksi hän väitteli 1997.

Likesin tutkijana 1974–75 Heimo kirjoitti perusteet liikuntakasvatuksen tutkimukselle. Hänet valittiin 1975 Rauman opettajankoulutuslaitoksen opetusopin lehtoriksi. Siellä hän toimi koulutuslinjan ja -yksikön johtajana useita vuosia. 1990-luvulla hän toimi Jyväskylän yliopistossa tutkijana, yliassistenttina ja ma. professorina. Raumalle hän palasi 2004 liikuntakasvatuksen professoriksi, jona hän toimi eläkkeelle jäämiseensä asti 2009. Hän kirjoitti 17 tieteellistä kirjaa, yli sata artikkelia ja joukon oppiaineistoa.

Heimo oli kotailtavierailijana 2009 Päijälän Pirtillä aiheenaan Rooma on ikuinen, mut’ Raum’ o’ ain’ Raum’. Hän toimi asiantuntijana parissa Kuhmoinen Kuhtuun tapahtumassa ja oli Harjunsalmen kyläyhdistyksen hallituksessa. Hän asui pitkään rakentamassaan omakotitalossa Harjunsalmella.

Karjalaisuus, keskisuomalaisuus ja satakuntalaisuus olivat Heimolle tärkeitä – ja isänmaa. Sotilasarvoltaan hän oli reservin luutnantti.

Heimo puki tuntojaan kirjoittamalla runoja. ”Kuntopapan” elämänfilosofiankin hän riimitteli: ”Puhaltakaa koitoksissa hiileen yhteen, silloin pellolta saa kypsän lyhteen”. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo Sinikka sekä 6 lasta, 12 lastenlasta ja 3 lastenlastenlasta.

Minulla oli ilo toimia vuosia hänen kimppakyytikaverinaan Kuhmoisten ja Jyväskylän välillä. Näin työmatkat sujuivat rattoisammin kuin yksin.

Risto Ojala