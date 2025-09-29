Apteekkitalouden kokonaisuudistus ei uhkaa välittömästi Kuhmoisten apteekin olemassaoloa

Apteekkari Sanna Taimisto on pyörittänyt Kuhmoisten apteekkia vuoden, ja tarjosi sen kunniaksi pullakahvit asiakkailleen perjantaina. Kulunut vuosi on mennyt hyvin kevään motivaatiomonttua lukuunottamatta.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Eduskunnan käsittelyyn menossa oleva hallituksen esitys isosta apteekkitalouden kokonaisuudistuksesta ei uhkaa Kuhmoisten itsenäisen apteekin olemassaoloa ainakaan välittömästi.

– Vielä en ole saanut laskentaa siitä, miten tulevat taksaleikkaukset ja veroasiat meitä rokottavat, mutta ei auta kuin elää sen mukaan, yksivuotista taivaltaan Kuhmoisten apteekkarina perjantaina juhlinut Sanna Taimisto kertoi.

Hallituksen kaavailemaan apteekkitalouden kokonaisuudistukseen kuuluu iso reseptilääketaksan leikkaus. Käytännössä se tarkoittaa toteutuessaan sitä, että reseptilääkkeet halpenevat tasaisesti kaikissa hintaluokissa, ja samalla apteekkariyrittäjien varaston arvo pienenee.

Lisäksi apteekkiveron verotaulukko on menossa kokonaan uusiksi niin, että yhä pienemmät apteekit tulevat mukaan apteekkiveron piiriin.

– Veron tarkoituksena on ollut, ja on edelleenkin, tasata eroja pienten ja isojen apteekkien välillä. Nyt kuitenkin ruvetaan pienempiäkin apteekkeja verottamaan, Taimisto totesi.

Eduskuntaan menevä apteekkitalouden kokonaisuudistus toisi tullessaan myös farmaseuttien työtä helpottavia muutoksia.

Sivuapteekkivähennys, joka toteutuessaan suunnitellun lailla voi johtaa sivuapteekkien sulkemiseen ja näin ollen apteekkiverkon supistumiseen, ei vaikuta Kuhmoisten apteekkiin, mutta Taimisto joutuu miettimään oman sivuapteekkinsa Längelmäen apteekin tulevaisuutta.

Osa itsehoitolääkkeistä on vapautumassa vuoden 2027 alusta lähtien apteekkien lisäksi myös päivittäistavarakauppoihin. Vapautuvat lääkekategoriat ovat sellaisia, joiden käytön ei katsota tarvitsevan lääkeneuvontaa: vitamiini- ja hivenvalmisteita, silmänkostutusvalmisteita, närästyksen ja ummetuksen hoitoon tarkoitettuja valmisteita.

– Me annamme näistäkin kategorioista tosi paljon neuvontaa. Ylipäätään olen sitä mieltä, että farmaseuttinen neuvonta on tärkeää. Sillä on merkittävä arvo tälle yhteiskunnalle, että lääkkeitä osataan käyttää oikein, ja että ihmiset tulevat hakemaan lääkkeensä apteekista, josta he voivat saada terveyteensä liittyen muitakin neuvoja, Taimisto sanoi.

Mutta jotain hyvääkin on luvassa. Taimiston mukaan farmaseuttien työ on muuttumassa sujuvammaksi, sillä he saavat entistä laajemmat oikeudet tehdä vaihtoja lääkepuutostilanteissa ilman, että heidän tarvitsee olla lääkäriin yhteydessä.

– Samoin, jos lääkäri on tehnyt ilmeisen teknisen virheen reseptiä kirjatessa, voimme korjata sen itsenäisesti ilman, että meidän täytyy kuormittaa lääkäriä, Taimisto kertoi.

Kulunut vuosi Kuhmoisten apteekissa on ollut Taimistolle mieleinen – kevään motivaatiomonttua lukuun ottamatta. Maaliskuisen apteekkimurron tekijöitä ei tiettävästi ole tavoitettu.

– Onneksi ei mennyt kuin se yksi päivä, että saimme paikat siivottua ja tavarat inventoitua. Pääsimme jatkamaan toimintaa normaalisti seuraavana päivänä, Taimisto sanoi.

Apteekissa on tehty vuoden aikana paljon sellaista, joka ei asiakkaille välttämättä näy: muun muassa annosjakelun kilpailutusta, joka on lisännyt ja parantanut yhteistyötä paikallisten hoivayksiköiden kanssa.

– Lisäksi olemme porukalla opetelleet kuhmoislaisten tapoja. Aloitimme vuosi sitten kaikki täällä uusina, ja on riittänyt paljon opeteltavaa siinä, miten täällä olisi paras toimia.

Taimiston kanssa Jämsän apteekista Kuhmoisiin siirtyivät farmaseutti Johanna Liehu ja tekninen työntekijä Marika Karjalainen. Kesällä työt aloitti farmaseutti Hanna-Leena Koli.

– Meillä on mahtava tilanne ja riittävästi osaavaa, kivaa henkilökuntaa. Toivottavasti valtion säästöpaketin jälkeenkin on varaa pitää henkilökunnasta kiinni. Ei ole kenenkään edun mukaista, että apteekkari on täällä yksin ja väsyneenä. Jos yrittäjä väsyy, eikä uutta saada tilalle, niin sitten tilanne on vaikea, Taimisto muistuttaa.