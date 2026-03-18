Ei valistusta, vaan nuorten omaa kieltä

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA

KUHMOISTEN NUORISOTYÖSSÄ on otettu käyttöön malli, jossa jokaiselle kuukaudelle nimetään oma teema. Teemojen avulla pidetään esillä tärkeitä asioita ja pyritään lisäämään nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Maaliskuun teemana on seksi. Se näkyy Kuhmoisten nuorten some-kanavissa ja nuorisotilassa. Kuukauden loppupuolella järjestetään teemaan liittyvä, yli 13-vuotiaille tarkoitettu nuorisoilta.

Seksiteemaan sisältyy muun muassa äänestys parhaasta Ylen kesäkumibiisistä. Aiempien vuosien biisejä kuunnellaan somessa, ja nuorisoillassa selviää äänestyksen voittaja.

– Kaiken ei tarvitse olla vakavaa asiaa, vaan aiheita voi käsitellä kevyestikin, sanoo nuoriso-ohjaaja Satu Forsberg.

Alkoholin käyttö ei näy nuokun arjessa. Urani alkuvaiheessa siihen piti enemmän puuttua. Satu Forsberg

TEEMA-AJATTELU SAI alkunsa ehkäisevästä päihdetyöstä, joka kuuluu kuntien lakisääteisiin velvollisuuksiin. Aiheet kuitenkin laajenevat päihteiden ulkopuolelle kaikenlaisiin nuoria koskettaviin asioihin. Kuhmoisten hyvinvointisuunnittelija Katariina Isoviita muistuttaa, että teemakuukausien toivotaan lisäävän mielen hyvinvointia, joka edistää hyviä elintapoja ja ennaltaehkäisee riippuvuuksia, joten kokonaisuudet kytkeytyvät toisiinsa.

Vaikka päihteistä puhutaan, aiheet eivät ole pelkkää valistusta eikä nuorille saarnata.

– Pohdimme eri näkövinkkeleistä, mikä koskettaa nuoria, kouluvalmentaja Tytti Alho kuvailee.

Nuorten kiinnostus pysyy yllä, kun käytetään koukuttavia, raflaaviakin ilmaisuja. Toukokuun teemana on känni, ja tammikuussa kysyttiin, mikä ketuttaa tai v*****a.

Näin päästään käsiksi tärkeisiin aiheisiin. Tammikuussa nuoret saivat kertoa nimettöminä palautelaatikoihin ketutuksen aiheitaan. Nuorisoillassa aiheita käsiteltiin ja mietittiin, onko joukossa sellaisia, joille voisi tehdä jotakin.

Palautteista nousi esiin esimerkiksi koulun tiloihin, tiedottamiseen ja palautteen antamiseen liittyviä asioita, joita päätettiin viedä eteenpäin. Nuoret saivat itse päättää, millä tavalla niitä edistetään.

Kyseiseen teemailtaan osallistui vajaa 10 nuorta, joita aihe kiinnosti niin, että siitä keskusteltiin jopa kolme tuntia.

Hauskanpitoakaan ei saa unohtaa teemailtoina. Sosiaalisen median illassa muun muassa syötiin somessa trendaavaa juustokakkua.

Kuhmoisten Sanomat kuvasi Katariina Isoviidan vuonna 2023, jolloin hän toimi edellisen kerran Kuhmoisten kunnan hyvinvointisuunnittelijana. Isoviidan mielestä nuorisopalvelujen kanssa tehtävässä yhteistyössä näkyy hienosti pienen kunnan ketteryys. Kuntalaisten pariin työskentelemään Isoviita pääsee esimerkiksi tapahtumissa ja työryhmissä.

KUUKAUSITEEMAT SYNTYIVÄT Katariina Isoviidan, Tytti Alhon ja Satu Forsbergin yhteistyönä. Hyvinvointisuunnittelija Isoviita pystyy verkostojensa ja eri tietokantojen avulla esittämään, mitkä ilmiöt ovat esillä alueellisesti ja koko yhteiskunnassa. Alho ja Forsberg puolestaan tuntevat Kuhmoisten nuoret ja heitä mietityttävät asiat sekä osaavat tuoda aiheet kiinnostavasti esille.

– Minusta on ollut kiva, että Katariina on ottanut tämän asiakseen, koska oman arjen keskellä ei aina ole aikaa perehtyä aiheisiin. Katariinalla on niistä materiaaleja jo valmiiksi, Forsberg kiittää.

Myös uuteen teemaan liittyvän ohjelman yhteinen ideointi kuukauden aloituspalaverissa tuntuu mielekkäältä.

Kukaan kolmikosta ei ole erityisen huolissaan kuhmoislaisten nuorten päihteiden käyttämisestä.

– Alkoholin käyttö ei näy nuokun arjessa. Urani alkuvaiheessa siihen piti enemmän puuttua, Satu Forsberg kertoo.

Tytti Alhon mukaan haasteita saattaa nykyään aiheuttaa some-, puhelin- tai peliriippuvuus, mutta tämäkään ei ole iso ongelma.

– Koulu on tehnyt hyvän ratkaisun siinä, että puhelimet eivät ole esillä päivän aikana.

Katariina Isoviita huomauttaa, että nikotiinipussit ja vape eli sähkötupakka ovat viime vuosina olleet tilastollisesti näkyvämpi päihde kuin alkoholi, mutta ainakin vapen suosio on taittumassa. Merkille pantavana terveyshaittana nuorilla näyttäytyvät nykyään erityisesti energiajuomat.