Ensimmäistä adventtia vietettiin koko viikonloppu – katso kuvat

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN JOULUKATU avattiin marraskuun viimeisenä perjantaina modernissa keskieurooppalaisessa säässä, kuten Kuhmoisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sari Liehu avajaispuheessaan totesi.

Joulukadun avajaiset tarjosivat jälleen jokaiselle vähän jotakin. Kuhmolan taakse päiväkodin pihalle oli järjestetty perheen pienimmille heijastinrata, ja kodassa sai käydä jättämässä joulupukille oman joulunlahjalistansa.

Kuhmolassa tarjoiltu riisipuuro maistui, sitä tarjoiltiin illan aikana yli 300 annosta. Yläkerran myyjäisissä kauppansa tekivät erityisesti lukiolaisten joululeivonnaiset.

Tänä vuonna kokeiltiin myös, miten toimii kylän yhteinen joulukalenteri. Arpakauppa kävi kuumana ja 24 onnekasta pääsi ”avaamaan luukun”, eli hakemaan päivätyn palkintonsa kirjastosta. Jouluaaton luukun avaajaa odotti luonnollisestikin pääpalkinto eli kinkku. Arpajaisvoitot, eli joulukalenterin luukkujen sisällöt, oli saatu lahjoituksena paikallisilta yrittäjiltä ja yksityishenkilöiltä.

Kuhmolan takana kodassa lapset saattoivat tervehtiä joulupukkia ja esittää hänelle omat joululahjatoiveensa. Kuva: Henni Järvinen

Maisema on pimeä, mutta perinteiset jouluvalot valaisevat Toritietä joulukuun ajan. Kylänraitin yritykset osallistuivat joulukadun avajaisiin jokainen omalla tavallaan. Apteekilla saattoi teettää itselleen värianalyysin, Pankilla ja Korpikololla tarjoiltiin glögiä ja Kapsäkki sekä kukkakauppa pitivät ovensa avoinna iltaan asti.

ENSIMMÄISEN ADVENTIN vietto jatkui lauantaina, kun Päijälän rukoushuoneella kokoonnuttiin laulamaan ensimmäistä kertaa kauneimpia joululauluja. Kirkossa kauneimpia joululauluja lauletaan sunnuntaina 14. päivä, seurakuntakodilla 17. päivä ja Vintturin talossa vielä 5. tammikuuta.

Myös Päijälässä sytytettiin jouluvalot rukoushuoneen pihaan. Itse laulutilaisuus toteutettiin toivelauluperiaatteella.

Tuomas Taipale pääsi lukemaan jouluevankeliumin ensimmäistä kertaa tälle vuodelle kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa Päijälän rukoushuoneella. Laulajia oli rukoushuoneelle kokoontunut kymmeniä.

EIKÄ SUNNUNTAINAKAAN jääty ilman joulutunnelmia. Päivä alkoi adventtisunnuntain perhemessulla, jossa messkukumppanina oli Mannerheimin lastensuojeluliitto. Yleisön mukaan kirkossa saatettiin nähdä eräänlainen osallistujaennätys.

Iltapäivällä kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimi, seurakunta sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestivät jouluista ohjelmaa perheen pienimmille. Kuhmolaa kiertävällä radalla pääsi vastaamaan jouluun liittyviin kysymyksiin ja etsimään joulun tähtiä. Kodan nurkilla oli tontturata ja sisällä Kuhmolassa aika vierähti erilaisten jouluisten askartelujen ja pelien parissa.

Tapahtuman jälkeen saattoi rauhoittua kunnan tarjoaman Joulutarina-elokuvan parissa.

Löydätkö puun takaa kurkistavan tontun, kysyttiin tonttupolulla.

Kuhmolassa saattoi kuvauttaa itsensä ja perheensä jouluisissa tunnelmissa polaroid-kameralla.