Hartaus: Kohti ristiä

”TIELLÄ KEN vaeltaa, ken aasilla ratsastaa? Maahan on laskettu vaatteita, lehtiä, oksia… Ihmisen Pojan tie nyt kaupunkiin suureen vie. Suosio satojen ihmisten vaihtuu jo syytökseen…. Hoosianna, hoosianna! Saavu jo, kuningas luoksemme täyttämään toivomme.”

Oli tulossa juutalaisten pääsiäisjuhla Jerusalemissa. Muutamaa päivää aiemmin Jeesus oli herättänyt ystävänsä Lasaruksen, Martan ja Marian veljen, kuolleista. Nyt hän oli aterioimassa heidän luonaan. Jotkut olivat kuulleet tästä herätysihmeestä ja halusivat omin silmin nähdä Lasaruksen ja Jeesuksen.

Seuraavana päivänä Jeesus lähti pääsiäisjuhlille aasilla ratsastaen, jotta kirjoitukset täyttyisivät: ”Teidän kuninkaanne ratsastaa aasilla.” Sen piti olla merkkinä, että hän on juutalaisten odottama messias. Ylipapit ja lainopettajat olivat kauhuissaan, kuinka hän villitsee kansan ja miettivät, miten hänet saisi vaivihkaa hengiltä. He pelkäsivät roomalaisten sotilaiden puuttumista asiaan.

Jeesus opetti tärkeimmän käskyn: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Tätä käskyä vasten tämän päivän maailman tilanne kauhistuttaa. On pidetty rauhanneuvotteluja Ukrainan sodan lopettamiseksi, mutta syttyikin uusi sota, jonka seuraukset ovat arvaamattomat. On meneillään valtaisa asevarustelu, ja kohta pitäisi olla ydinasepelote joka maassa. Pieni ihminen ajattelee, että eikö olisi helpompi rakastaa kuin tuhota?

The Moscow Timesin mukaan Putin vertasi venäläisten sotilaiden pyhää tehtävää sodassa Jeesuksen pelastustehtävään maailmassa. Mitä pimeyttä?

Lastenkirjan kertomuksessa Anna sai enkeliltä rakkauden silmälasit, jotka auttoivat häntä näkemään lähimmäisensä uudessa valossa. Tällaisia rakkauden silmälaseja pitäisi jakaa kaikille vallasta humaltuneille hallitsijoille.

Jeesus rakasti meitä antamalla henkensä edestämme ja ylösnousemuksellaan valmisti meille tien taivaaseen. Anna Herra rakkautesi ohjata elämäämme.

Siunattua pääsiäisen aikaa.

Tarja Koskela-Kivistö