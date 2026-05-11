Liikuntaviikon tarjonta keräsi kiitosta ja sai kuntalaiset liikkeelle

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

ENSI VILKAISU Kuhmoisten yhtenäiskoulun takana sijaitsevaan Paljumäkeen kertoo mäen olevan tyhjä. Rinteestä löytyy kuitenkin kaksi innokasta kuntoilijaa. Ulkokuntosaliin ovat tulleet tutustumaan Heta Joutsimatka sekä Pilvi-Sisko Rantala.

Kunnan liikuntaviikkoa varten rakentama ulkokuntosali saa kaksikolta kiitokset. Liikkeitä riittää kyykyistä punnerruksiin ja mäkijuoksusta esteiden alituksiin ja kaikki liikkeet voi tehdä niin, että ne eivät tunnu itselle liian raskailta.

– Tämä on yhtä hyvä kuin sisällä oleva kuntosali, Joutsimatka toteaa.

Rantala kertoo kahlanneensa läpi lähes koko liikuntaviikon tarjonnan. Maanantaina ohjelmassa oli senioritanssia ja porrastreenit, tiistaina aamujumppaa ja kehonhuoltoa ja keskiviikkona lavista sekä illan tanssimaraton.

Joutsimatkan liikuntaviikkoon ovat kuuluneet porrastreenit ja tanssimaraton.

– Sattui olemaan vapaata alkuviikolla, niin olen päässyt osallistumaan, Rantala sanoi ja pohti, että viikon aikana on tullut liikuttua hieman normaalia enemmän.

Sekä Rantala että Joutsimatka kiittelevät kuntaa liikuntaviikon järjestämisestä. Tarjonta on ollut monipuolista ja kaikkiin lajeihin näyttäisi riittäneen kokeilijoita.

Ulkokuntosalilla pääsi kokeilemaan ympäristöön sopivia kahvakuulia.

KUNNAN LIIKUNNANOHJAAJA Pipsa Suominen sekä hanketyöntekijä Mika Nurminen olivat perjantai-iltapäivänä tyytyväisiä liikuntaviikon sujuvuuteen – säät ovat suosineet liikkujia ja väki on löytänyt tarjonnan äärelle. Esimerkiksi kuntoportaita kipitettiin haasteen merkeissä yli 500 kertaa viikon aikana.

– Ulkokuntosalilla seisoimme eilen tumput suorana, mutta siellä on käynyt oppilasryhmiä enemmänkin. Nyt astui voimaan laki koulupäivän liikunnallistamisesta ja ulkokuntosali on hyvä vinkki siihen, että lähellä on maasto, jossa voi tehdä vaikka mitä, Suominen kertoo.

Nurminen muistuttaa, että osa liikuntaviikon lajeista on sellaisia, joita pääsee kesän aikana harrastamaan enemmänkin. Esimerkiksi perjantaina ohjelmassa ollut padel jatkuu ohjatusti kuusi kertaa kesän aikana. Lisäksi suunnistusintoisille on luvassa helpompi rata yhtenäiskoulun ympäristöön ensi viikon tiistaina.

– Ja nyt kun meillä on tämä liikkuva arki Kuhmoisissa -hanke ja sen yksi pääkohde ovat työikäiset ja perheet, niin haluamme tarjota ohjattuja liikuntakertoja myös kesällä töiden jälkeen, Nurminen kertoo.

Esimerkiksi ohjattuja porrastreenejä on luvassa myös kesäkuukausina.

Liikuntaviikon onnistumisesta kysytään käyttäjäkokemuksia kuluvalla viikossa netissä julkaistavalla kyselyllä.

– Meidän silmiin kaikki näytti hyvältä, mutta haluamme tietää, jos kaikki tieto ei ole kaikkia tavoittanut tai jos ohjelmassa oli jotain, joka ei niin kiinnosta. Tämä oli jo kahdeksas liikuntaviikko, joten kohta pitää ruveta kymppijuhlia suunnittelemaan, Suominen totesi.