Hartaus: Taivastieasiaa

ON VANHA sanonta ”Kaikki tiet vievät Roomaan”. Näin varmaan joskus historiassa on ollutkin. Rooma on ollut yksi maailman keskuksista, ja monet tiet ovat johtaneetkin sinne.

Onko taivaskin sellainen paikka, että mitä tietä minä vain elämässäni vaellan, niin aina sen tien päässä on ”Rooma” eli taivas? Raamatun mukaan näin ei ole, vaan on olemassa myös vääriä teitä. ”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.” (Snl.14:12) On monia, jotka sanovat: Mistä sen voi tietää, mikä on oikea tie, kun on niin monia seurakuntia, kirkkokuntia ja uskontoja? Tuo on todella hyvä ja ymmärrettävä kysymys, sillä seurakuntien ja kirkkokuntien moninaisuus hämmentää ihmisiä.

Raamattu, Jumalan antama ja johdattama opaskirja antaa kyllä selkeän vastauksen tuohon kysymykseen. ”Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh.14:6)

Jeesus on tie Jumalan luokse ja iankaikkiseen elämään. Tuosta asiasta sanotaan hyvin selkeästi Raamatussa näin: ”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.” (Apt.10:43).

Koko Raamattu, vanha ja uusi testamentti, todistaa, että usko Jeesukseen on se oikea tie taivaaseen. Miten tuolle tielle sitten tullaan? Siihenkin Raamattu antaa selkeän vastauksen: ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan.” (Room.10:9-10)

Jumala lupaa sanassaan jokaisen sisimpään myös varmuuden ja todistuksen tuon tien löytymisestä. ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” (Room.8:16) Joko olet tuon tien löytänyt?

Hyvää kevään odotusta kaikille!

Reijo Heikkilä