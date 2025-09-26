Hyväksytyt määrärahamuutokset herättivät vain vähän keskustelua

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Maanantaina 22. syyskuuta pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin kuluvan vuoden määrärahamuutokset.

Kunnallisverotulot vähenevät 200 000 euroa mutta vastaavasti valtionosuudet kasvavat 223 000 euroa. Suurimpia menolisäyksiä ovat työmarkkinatuen kuntaosuus (70 000 euroa), työyhteisöselvitys yhtenäiskoululle (22 000 euroa) sekä asiantuntijapalveluiden osto (15 000 euroa). Myös kunnanvirastolle tehtävään työyhteisöselvitykseen on varattu 15 000 euroa.

Sahanrannan ravintola- ja majoituspalveluyrittäjälle korvattiin 10 000 eurolla hänen tekemiään remontteja. Erilaisiin painatus- ja ilmoituskuluihin on mennyt 10 000 euroa ylimääräistä ja majoitus- ja kuljetuspalveluihin 5 000 euroa suunniteltua enemmän. Kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen viimeksi mainituissa on kyse alibudjetoinnissa.

Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettu Osmo Puukila halusi tietää, mitä painatukset ja ilmoitukset ovat tarkkaan ottaen sisältäneet. Väyrysen mukaan niiihin on kuulunut muun muassa Kuhmoinen Palvelee -lehti, mainokset katujen varsilla, näkyvyys We are one -festivaaleilla sekä lukuisia pienempiä mainoskuluja.

– Tähän mennessä painatuksiin ja ilmoituksiin on mennyt noin 38 000 euroa, kun se viime vuonna oli 57 700 euroa. Markkinointi maksaa, Väyrynen totesi.

Teknisen toimen ainoa määräraha muutos oli 20 000 euron tulolisäys, joka kertyy jätevesimaksuista.

Kokoomuksen valtuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eero Ikonen ilmaisi pöyristyksensä liittyen jätevesimaksuihin. Hän huomautti, että haja-asutusalueen asukkaat maksavat yhä enemmän likavedestä, vaikka jätevedenpuhdistamolle tulevasta käsiteltävästä likavedestä vain viisi prosenttia tulee haja-asutusalueelta.

Kunnan tekninen johtaja Virve Toukola totesi, että tehdyillä taksamuutoksilla jätevedenpuhdistamon tekemää tappiota ei saada nollattua, mutta taksoja ei myöskään haluttu korottaa kerralla liikaa.

Kokoomuksen Kari Paajanen toi terveiset kuntalaisilta, jotka olivat harmitelleet perusmaksuun kohdistuneita korotuksia. Perusmaksuun kun ei voi veden käyttöä säännöstelemällä vaikuttaa.

Toukolan mukaan korotukset perusmaksuun on tehty tarkoituksella, sillä kaikki vesiverkoston äärellä olevat tarvitsevat sekä verkostoa että jäteveden puhdistamoa.

Varhaiskasvatukseen on valtion erityisavustuksella palkattu henkilöstöä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin ja palkattu valtionavustuksella hanketyöntekijä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja liikuntaneuvonnan kehittämiseen. Näistä on syntynyt sivistystoimeen menolisäyksiä 50 000 ja 25 000 euroa.

Tulovähennyksiä sivistystoimeen on aiheuttanut päivähoitomaksujen väheneminen (5 000 euroa). Rahaa on kuitenkin tullut 11 500 euroa ennakoitua enemmän. Talousarviossa varaus oli 6 500 eurolle, mutta rahaa tulikin 18 000 euroa.

– Saimme hankerahaa yllättäen tai onnistuneesta hakemuksesta johtuen myös Suomi liikkeelle -ohjelmasta, emme pelkästään Liikunnallisen elämäntavan kehittämisrahoituksesta, sivistystoimenjohtaja Pertti Terho kertoi.

Lisäksi sivistystoimi tarvitsee 11 000 euroa ennakoitua enemmän Ryytjärven ulkoilureitin parantamiseen. Investointisuunnitelmaan oli varattu 43 000 euroa, mutta kilpailutuksen myötä investoinnin loppusumma nousi 54 000 euroon.

– Investointiin on mahdollista saada 70 prosentin avustus Vesurin kautta. Hakemusta on vähän viilattu ja se on menossa eteen päin. Päätöksen avustuksesta tekee ELY-keskus, mutta kun Vesuri sitä puoltaa, se tarkoittaa, että rahaa käytännössä tulee, Terho totesi.

Ryytjärven latureitti on ollut suosittu, mutta investoinnin myötä maapohja kunnostetaan sellaiseksi, että ulkoilureittiä voi hyödyntää ympäri vuoden.

Kunnanjohtajan mukaan vuoden 2025 tilinpäätös jää määrärahamuutosten jälkeenkin hieman yli 8 000 euroa positiiviseksi.