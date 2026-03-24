Intohimoinen Nelly Hengästyttää

LAHDEN TEATTERI Vanha Jukon esitys I LOVE NELLY piirtää oivallisen kerroksellisesti henkilökuvaa Nelly Lovén-Kanstadista ja samalla ajankuvaa taiteilijuudesta. Tämä toteutetaan tragikomedialla, jossa myös katastrofin ainekset ovat varsin vahvasti läsnä. Valittu tyylilaji sopii molempiin teemoihin erinomaisesti!

Lavastuksen punainen pääväri on kuin suoraan Nellyn huulipuikosta – ja kuvastaa samalla myös sitä intohimon liekkiä, joka ajoittain on taiteen tekijän ainoa lämmönlähde pätkä- ja projektitöitä usein seuraavassa työttömyysturvattomuudessa. TE-keskuksen tekoälyrobotti kun ei mitenkään ymmärrä, ettei käsikirjoituksen ja vailla rahoitusta olevan produktion ideointi suinkaan tarkoita itsensä työllistämistä tai tuloja – vain keinoa pitää yllä ammatillisia taitojaan ja toteuttaa taiteilijuuttaan.

Esitys sekä herkistää, hymyilyttää että hätkähdyttää. Rytmi, tunnetilat ja roolit vaihtuvat tempolla, joka todella hengästyttää – ainakin katsojan.

Suvi ja Ola Blick ovat rakentaneet koskettavan tarinan Nelly Lovénin (joka syksyllä täyttäisi 90 vuotta) värikkäästä elämästä ja räiskyvästä persoonasta. Tämän he tekevät rehellisesti, mutta kohdettaan kunnioittaen. Samalla he antavat runsaasti ajattelun aineksia koskien teatterin ja taiteen ahdinkoista tilaa tämän päivän Suomessa. Oman kokemuksensa tästä upeasta esityksestä ehtii hankkia vielä 11. huhtikuuta mennessä.

Kissakulman Nuorisoseuran lauantaina 21. maaliksuuta järjestämälle teatteriretkelle osallistui 37 henkeä.

Kirsti Porttila