Irtisanomispaketti ei kelvannut Väyryselle, valtuustoon tulossa aloite tilapäisestä valiokunnasta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten Sanomien saamien tietojen mukaan kunnanhallitus yritti viimeisimmässä kokouksessaan 15. syyskuuta neuvotella kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen kanssa siitä vaihtoehdosta, että hän jättäisi virkansa vapaaehtoisesti. Tuolloin hän olisi saanut johtajasopimuksen mukaisesti puolen vuoden palkan, sekä maininnan siitä, että on irtisanoutunut oma-aloitteisesti.

Sanomien saamien tietojen mukaan Väyrynen kieltäytyi vaihtoehdosta. Hän kieltäytyi myöskin kommentoimasta asiaa paikallislehdelle.

Kunnanhallituksen pöytäkirjasta ei löydy mainintaa keskustelusta.

Kunnanhallituksesta Sanomien saamaa tietoa ei vahvistettu. Puheenjohtaja Pekka Pitkäranta totesi vain, että aina on olemassa se vaihtoehto, että työntekijä irtisanoutuu itse.

Tänään maanantaina pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa tullaan tekemään valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta kunnanjohtajan irtisanomiseksi luottamuspulaan perustuen. Kuhmoisten Sanomien saamien tietojen mukaan aloitteita on valmisteltu kaksikin kappaletta: Kokoomus on valmistellut omansa ja Avoin Kuhmoinen omansa.

Jos aloite saa taakseen neljäsosan valtuutetuista, eli kuusi valtuutettua, se menee ensin hallituksen valmisteltavaksi, jonka jälkeen hallitus esittää kunnanvaltuustolle valiokunnan perustamista. Lopullisen päätöksen perustamisesta tekee kunnanvaltuusto.

Kuhmoisten Sanomat seuraa illan kunnanvaltuuston kokousta verkkolehdessään.