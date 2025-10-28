Järjestäkää kiitos – haasteista viis

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Vanhaa sanontaa mukaillen: olipa hyvä tohina kuntalan valtuustosalissa keskiviikkoiltana, kun paikallisten yhdistysten ja kylien toimijat kokoontuivat keskustelemaan Kuhmoisten tapahtumakentästä ja kesästä 2026. Yhteistyötapaamisessa puhuttiin jo tiedossa olevasta tarjonnasta sekä tapahtumia piinaavista haasteista.

Viimeksi mainittuja tuntui olevan kaksi: Yömyöhälle venyvät tapahtumat eivät saa mökkiläisiä liikkeelle, sillä kylältä on yöaikaan lähes mahdotonta päästä takaisin mökille. Tieto järjestettävistä tapahtumista tuntuu hukkuvan kaikkeen informaatiokohinaan.

Taksipalveluita käyttämättömän on vaikea lähteä kertomaan, miten ne saataisiin kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan. Riittäisikö kuskien välinen yhteinen sopimus siitä, kuka ottaa hoitaakseen minkäkin kiireisimmistä tapahtumailloista? Tavoittaisiko riittävän laaja etukäteen tiedottaminen yöjalkaan lähtevän käyttäjäkunnan? Vai tulisiko festareille menoa suunnittelevan soittaa paikallisille taksikuskeille etukäteen ja varmistaa, että onko mahdollista tilata kyytejä kyseiselle illalle?

Mitä tulee tapahtumista tiedottamiseen, niin paikallislehdellä on kyllä oma ajatuksensa siitä, miten se parhaiten toimisi. Sosiaalinen media on hyvä, jos ilmoittaja tuottaa sisältöä säännöllisesti, hänellä on laaja ja aktiivinen seuraajakunta ja tähdet, joita myös algoritmeiksi kutsutaan, ovat kohdallaan. Toinen vaihtoehto on sysätä setelien ja yhden puhelun avulla ilmoituksen valmistaminen ammattilaiselle. Miten helppoa olisikaan antaa ihmetteleville aina se sama vastaus – sieltä se tieto löytyy paikallislehdestä.

Vielä yksi ongelma kiusaa tapahtumajärjestäjiä. Kuulemma se osa kansalaisista, joka valittaa, että mitään ei koskaan järjestetä, ei myöskään tapahtumiin osallistu. Se voi olla hyväkin. (Tapa)valittaja kun löytää valittamista myös siitä järjestetystä tapahtumasta.

Joten järjestäkää, kiitos. Kyllä meitä autoilevia ja tyytyväisiä osallistujia riittää.

Katja Sirviö