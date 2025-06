Kalapirtin kannatusyhdistys sai Suojoen maalauksen – pääsee arvoiselleen paikalle

Luutsaaren kalapirtin jäljet johtavat vuoteen 1834. Kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahden mukaan historiantutkimus ja sukututkimusaineisto ovat paljastaneet, että kalastamassa olleen miesjoukon kesken on suunniteltu avioliittoja nuottakunnan osakkaiden talojen välillä. Kuvan kalapirtistä on ottanut Kristiina Kokko. Kuvan vasemmassa reunassa ovat serbialainen arkkitehti Jelena Pejković, Kirsti Salminen ja Markku Mattila, joka organisoi Luutsaaren kalapirtin mittausleiriä pari vuotta sitten.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Luutsaaren kalapirtin kannatusyhdistys on saanut lahjoituksena Niilo Suojoen maalaaman taulun. Taulu on tehty kalapirtin sisätiloissa, oikeassa reunassa näkyy pirtin sisällä oleva suuri avonainen tulisija, vasemmassa reunassa istuu nainen kenties kalasaavi jaloissaan.

– Saimme tämän Maria Viitaselta. Hän on Teppo Ounin tytär, ja Ouni puolestaan on yksi kannatusyhdistyksemme perustajajäsenistä. Hän on ostanut taulun aikanaan Jyväskylästä jostain liikkeestä juuri sen vuoksi, kun tiesi sen esittävän kalapirttiä, Kirsti Salminen kertoo.

Salminen toimi pitkään Luutsaaren kalapirtin kannatusyhdistyksen puheenjohtajana ja viettää yhä kesiään kalapirtin naapurissa Tervamäessä.

Keskiviikkona 25. kesäkuuta Riihigalleriassa pidetyssä kalapirtin teemapäivässä kannatusyhdistys deponoi Suojoen teoksen Riihigallerialle. Deponointi tarkoittaa teoksen tallentamista museon kokoelmiin niin, että museo ei omista sitä.

Kirsti Salminen ojensi Niilo Suojoen kalapirtti-aiheisen maalauksen Eeva Markkaselle Riihigalleriaan säilytettäväksi. Salmisen mukaan Suojoki on maalannut kalapirtistä useammankin maalauksen ja epäilee yhden niistä olevan jossain Kuhmoisten kunnan tilassa.

– Meillä ei ole tiloja taululle, kalapirtillä sitä ei voi säilyttää. Meidän mielestämme tämä on arvokkain tapa toimia, ja tästä on sovittu taulun lahjoittaneen Viitasen kanssa, Salminen sanoo.

Kunnan näyttely- ja tapahtumatoiminnasta vastaava Eeva Markkasen mukaan deponoitu taulu kuuluu siihen riiheen, johon Suojoen muutkin maalaukset on sijoitettu.

Luutsaaren kalapirtti sijaitsee Isojärven rannalla kansallispuiston alueella. Sen kannatusyhdistys perustettiin maaliskuussa 1969, ja jäseniä kannatusyhdistyksellä on jo yli sata. Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää ja suojella kalapirtti historiallisesti arvokkaana kohteena tuleville sukupolville.

– Pidämme kunnossa kalapirtin ympäristöä. Maapohja on metsähallituksen, mutta rakennukset ovat yhdistyksen omistuksessa. Rannassa on nuottavenetalas sekä Ilolintu-niminen huussi ja puuliiteri, Salminen kertoo.

Miinu Mäkelä (seisomassa vasemmalla) Pirkanmaan maakuntamuseosta muistutti, että talkoolaisten tekemä vapaaehtoistyö kalapirtin kaltaisten kulttuuriympäristöjen ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää. Luutsaaren kalapirtin teemapäivä keräsi paljon väkeä Riihigalleriaan.

Tällä hetkellä kalapirtissä on menossa iso korjaustyö. Laipiovuoliainen, eli pitkä kattohirsi, on päässyt kastumaan ja sitä myöten osittain lahoamaan. Myös osa välikaton lankuista on kärsinyt kosteudesta ja koko välikatto joudutaan uusimaan.

Kalapirtin ovet eivät ole pysyvästi auki ohikulkijoille, mutta 800 metrin päässä pirtistä asuva Kirsti Salminen lupaa, että pyydettäessä ovet aukeavat.

– Pyrimme siihen, että halukkaat pääsisivät kalapirttiin tutustumaan, hän lupaa.

Kalapirtille pääsee helpoiten vesiä pitkin, ja Salminen sanookin monesti löytäneensä laiturilta melojia eväitä syömästä. Esimerkiksi Reunasaaressa yöpyjät pistäytyvät usein Kalapirtille.

Jos kalapirtille haluaa autoilla, pitää ajaa aivan Tohvejärven rantaan ja kävellä sitten Kivisiltaa pitkin Naulasaareen ja Lemmensiltaa pitkin Luutsaareen.