Kimpassa lisää näkyvyyttä

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Sahanrannan ravintolan yrittäjävaihdoksen yhteydessä on mainittu useaan kertaan yrittäjien välinen yhteistyö. Tämä hiukan epämääräiseltäkin kuulostava käsite on yksi avain menestykseen pienillä paikkakunnilla.

Matkailuelinkeinossa yhteistyö on ehkä kaikkein tärkeintä. Se tarkoittaa, että pienyrittäjän ei tarvitse itse osata ja pystyä kaikkea, vaan osan tekee joku muu, ja yhdessä kokonaisuudesta tulee laajempi ja houkuttelevampi.

Sahanrannassa yhteistyö on jo hyvällä mallilla, kun samalla alueella toimii useita yrittäjiä. Matkailija voi valita esimerkiksi ravintolan, kioskin, vaateputiikin, padelin tai satamapalvelut. Samalla kun tulee etsimään yhtä palvelua, voi vahingossa eksyä toiseenkin.

Yksinkertaisimmillaan yhteistyö voi olla sitä, että kun jotakin palvelua ei omasta yrityksestä löydy tai ajat on jo varattu, neuvotaan kysymään naapurista. Markkinointiyhteistyö lisää näkyvyyttä ja pienentää kustannuksia: useampi yritys saa yhdessä aikaan näyttävän mainoksen, ja kulut jaetaan.

Kun yhteistyötä halutaan syventää, yritykset voivat suunnitella esimerkiksi ohjelmapaketteja, joissa yhdistyvät eri osaamisalat. Näin tekivät peräti kuntarajan yli kuhmoislainen osuuskunta Liippa ja kangasalalainen Pilates ja polku, joiden retket tarjoavat melontaa, kehonhuoltoa ja kulttuuria.

Kuhmoisiin on usein toivottu lisäpotkua majoitustarjontaan, joka on niukkaa, mutta hotellin perustaminen tuskin on kannattava vaihtoehto. Pystyisikö joku yritys keräämään alueen vuokramökkejä yhteisen varauspalvelun alle? Minne ohjattaisiin yöpymään Isojärven kansallispuiston vieraita, jos teltta ei houkuttele?

Yhteistyö ei sulje pois pientä virkistävää kilpailua yritysten välillä. Jos toisella menee hyvin, miksen minäkin kokeilisi vielä jotain uutta? Tai voisiko yhdessä ideoimalla saada uusia ohikulkijoita pysähtymään?

