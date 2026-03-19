Kimurantti tietovisa kirjastossa

TEKSTI JA KUVA KATJA SIRVIÖ

MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ Kuhmoisiin perustettiin kirjasto? Mitä nykyisen kirjaston tiloissa toimi ennen kirjastoa? Missä on Suomen pohjoisin kirjasto?

Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä kirjastossa testattiin kävijöiden yleistietoa ja tarjottiin pinnistelyn jälkeen leivoskahvit. 15 kysymyksen tietovisa herätti keskustelua kahvipöydän äärellä – pelkkä paikallistuntemus ei riittänyt, sillä yhtälailla piti tuntea muiden kaupunkien kirjastoja ja niiden suunnittelijoita. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin lippuja pääsiäisenä vietettäville nostalgiafestareiden etkoille.

Kirjaston päivää vietetään aina 19. päivä maaliskuuta. Suomen kirjastoseuran mukaan päivän tarkoitus on muistuttaa kirjastoja seklä niiden asiakkaita, ystäviä ja poliittisia päättäjiä siitä, kuinka ainutlaatuinen, monipuolinen ja merkityksellinen kulttuuripalvelu sekä sivistyksen ja tasa-arvon edistäjä kirjasto on.