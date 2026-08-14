Kolumni: Keskustelua kirjoista kahvipöydän ääressä

JOSKUS TUTTUKIN tilanne voi yllättää, ja esimerkiksi lukuisia kertoja toistettu kyläily voi muuttua aivan uudeksi kokemukseksi. Viime keväänä törmäsin keskustellessani tilanteeseen, jota en odottanut lainkaan, mutta joka saa minut hymyilemään edelleen.

Tilanne oli tuttu jo monilta, monilta kerroilta: kahvittelutuokio lapsuudenkotini pöydän ääressä vanhempieni, siskoni ja naapurin vanhemman miehen kanssa. Olimme jutelleet jo jonkin aikaa ja ”muistelleet vanhoja”. Vaikka minä ja siskoni olimmekin olleet enemmän kuuntelemassa, olivat nämä hetket yksiä parhaista, mitä tiesin.

Jutteluun tuli tauko, ja kohta naapuri kysyikin minulta työstäni. Kerroin lyhyesti, millainen kevät meillä täällä Kuhmoisissa oli ollut, ja millaista oli jutella lasten ja nuorten kanssa kirjoista.

Yhtäkkiä tajusin erään asian. En ollut koskaan kysynyt naapuriltani hänen lapsuuden lukukokemuksistaan. Niinpä esitinkin kysymyksen hänelle juttelun lomassa. Vastaus tuli aluksi harkiten. Hiljalleen mies rohkaistui, ja näin, miten innoissaan hän oli päästessään kertomaan.

Ja pian kerronnan aikana sanoihin alkoi tulla mukaan vahva tunne. Niin vahva, että oli hankala saada liikutukselta selvää sanoista. Kuulin ensimmäistä kertaa naapurin lapsuuden lukuinnostuksesta aikana, jolloin kirjasto oli yhtä kuin erään ison talon yksityiskokoelma. Eli yksi hylly kirjoja ”kamarin nurkassa”. Kuuntelin, miten sieltä luettiin kaikki kirjat moneen kertaan ja kuinka sitten löytyi se yksi kirja, joka tuli niin, niin kovin rakkaaksi.

Vaikka tilanteen tunteellisuus yllättikin minut, olin otettu, kun sain kuulla tämän ilmeisen tärkeän muiston. Myöhemmin olen miettinyt tuota tilannetta pöydän ääressä. Miten kysymällä ja keskustelemalla jostain itselle jopa arkipäiväisestä, voi tulla toisen ihmisen kanssa niin vahva kokemus.

Lapsuudesta muistiin jääneet kirjat osoittautuivat tällä kertaa tuollaiseksi aiheeksi. Ja miksipä eivät. Monille se rakkain kirja löytyy juuri lapsuuden kokemuksista. Kirjan ei tarvitse olla välttämättä edes hyvä, mutta siihen liittyy jokin vahva tunnelataus tai muisto.

Eikä koskaan voi tietää, mikä aihe onkin toiselle niin rakas, että sen kertominen tuntuu uskoutumiselta. Ehkä siinä on tämän kolumnin pieni rohkaisu. Ota seuraavalla kerralla tutun kanssa nähdessä joku odottamaton aihe puheeksi. Sehän voi olla vaikka lempikirja lapsuudesta. Ja erityisesti, ole valmis kuuntelemaan. Sillä siitä voi yllättäen tulla lahjalta tuntuva hetki molemmille.

Kati Ruuskanen