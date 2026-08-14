Kevyen liikenteen väylien varsille on lisätty yli kymmenen uutta roskista

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUNTA ON lisännyt kevyen liikenteen väylien varteen 13 uutta roskista. Kunnossapidosta vastaavan työntekijän Mika Timosen mukaan roskiksia on lisätty Teboilin risteyksen ja urheilukentän välille sekä Toritielle että 24-tien toisella puolella kulkevan kevyen liikenteen väylän varteen.

– Olen jo monta vuotta ihmetellyt, miten vähän täällä on roskiksia. Kun vuoden alussa tulin kunnalle töihin, rupesin järjestämään niitä lisää. Roskikset ovat helpoin keino pitää kyläkuva siistinä, ja erityisesti koiraihmiset ovat kiitelleet, Timonen kertoo.

Roskikset tyhjennetään kesäaikaan kolmesti viikossa, ja Timosen mukaan tarvittaessa useamminkin. Talviaikaan tyhjennysväli voi olla harvempi, mutta silloinkin tilannetta tarkkaillaan.

Monesti näkee roskia leviteltynä roskisten ympärille maahan. Asialla ovat usein naakat, varikset ja lokit, jotka eivät kylläkään mahdu asennettuihin roskiksiin sisälle, mutta käyvät näkösälle jääneisiin ruokapaketteihin kiinni. Timonen toivoo, että ihmiset jatkossakin työntävät roskat riittävän syvälle roskiksiin.

Roskisten määrän kasvattaminen jatkuu ensi kesänä.

– Olen tekemässä meille karttaa, jossa näkyvät puistonpenkit ja roskikset. Katselen vähän, missä ihmiset vapaa-aikana kävelevät ja pyrin niille reiteille tuomaan uusia penkkejä sekä lisää roskiksia, Timonen kertoo.

Lisäksi hän lupaa, että muun muassa Kokonniemen ja Rekolan uimarannoille vievien väylien varrelle lisätään roskiksia.