Kolumni: Kirjastomatkailua

HUOMENNA TORSTAINA 19. maaliskuuta vietetään kirjaston päivää. Se on kirjastojen oma päivä, jolloin juhlistetaan upeaa ja ainutlaatuista suomalaista kirjastoa. Huomenna on myös Minna Canthin ja tasa-arvon päivä. Tärkeä päivä siis luvassa.

Kirjastot ovat erityisiä paikkoja, koska ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tiloja, joihin voi tulla rauhoittumaan, lukemaan, töihin tai tapaamaan tuttuja ja ystäviä. Kirjastot ovat julkisia sisätiloja, joihin saa tulla viettämään aikaa ilman, että tarvitsee kuluttaa rahaa.

Monille suomalaisille vauvaperheille kirjastot ovat tärkeitä kodin ulkopuolisia sisätiloja, joissa vauvan kanssa voi viettää aikaa ilmaiseksi. Pitkien talvien Suomessa tämänkaltaisille tiloille on todellinen tarve. Monet pikkulasten vanhemmat kaipaavat päiviinsä kohtaamisia ja maisemanvaihdosta, joita retket kirjastoon voivat tarjota. Talviviikonloppuina Helsingin keskustakirjasto Oodin lastenosastolla pikkuisten kirjastovieraiden temmellys ja touhu on suorastaan päätähuimaavaa.

Myös muille seuraa kaipaaville kirjasto voi tarjota kodin ulkopuolisen paikan, jossa kohdata muita ihmisiä. Lehtienlukusalissa tai kirjaston nojatuolissa voi tuntea yhteyttä kanssalukijoihin, ja monesti päivänpolttavista kysymyksistä on helppo aloittaa keskustelu vierustoverin kanssa.

Suomeen on rakennettu viime vuosina arkkitehtonisesti upeita kirjastorakennuksia, kuten Helsingin keskustakirjasto Oodi ja Kirkkonummen Fyyri. Mutta on sitä osattu ennenkin. Varsinainen kokonaistaideteos on Tampereen pääkirjasto Metso, jossa rakennuksen lukuisat yksityiskohdat muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Minulla on ollut kotimaanmatkoilla tapana vierailla kirjastoissa. Joskus jopa matkan innoittaja on saattanut olla paikallinen kirjasto, kuten Kirkkonummen tapauksessa. Kirjastomatkailijalle riittää näkemistä myös maailmalla. Maailman kauneimpien historiallisten kirjastojen perässä kannattaa (ainakin kuvien perusteella) matkustaa Dubliniin, Prahaan tai Pariisiin.

Näissä upeissa kirjastoissa toistuvat kattomaalaukset, lukuisat puiset kirjahyllyt, kaari-ikkunat ja upeat valaisimet, jotka edustavat kirjastoromantiikkaa parhaimmillaan. Modernimpien kirjastorakennusten ystävä saattaisi innostua matkaamaan vaikkapa Stuttgartiin tai Norjan Venneslaan.

Kirjastoissa ja kirjastorakennuksissa on erityistä viehätysvoimaa, joka näkyy kirjastoja ja kirjakauppoja käsittelevien kaunokirjojen suosiona. Kukapa ei joskus olisi ihastellut vanhojen kirjastojen korkeita puisia kirjahyllyjä tikapuineen. Kirjastoissa tärkeää on tunnelma, joka syntyy kirjojen, kauniiden tilojen sekä kirjaston toimintojen yhteydestä.

Kirjastorakennuksen arkkitehtonista mainetta tärkeämpää on toki se, mitä kirjaston sisältä löytyy. Ikinä ei ole kuitenkaan pahitteeksi, jos joku poikkeaa kirjastoon itse rakennuksen perässä. Vierailija saattaa kattoikkunasta siilautuvan kauniin luonnonvalon lomassa huomata myös ne kulmikkaat paperiset esineet siellä hyllyn välissä.

Noora Laitinen