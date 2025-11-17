Kolumni: Lapsen oikeus kulttuuriin ei toteudu itsestään

MARRASKUUN 20. päivä on kulunut 36 vuotta siitä, kun YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin. Sopimus on maailmanlaajuisesti ratifioiduin ihmisoikeussopimus, johon ovat sitoutuneet kaikki YK:n jäsenvaltiot Yhdysvaltoja lukuun ottamatta.

Monet sopimuksen artikloista ottavat kantaa asioihin, joita olemme tottuneet onneksemme jo pitkään pitämään itsestään selvinä: oikeutta perheeseen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, suojaa väkivallalta, lapsityöltä ja väärinkäytöksiltä. Valtaosa lasten oikeuksista on meidän aikuisten velvollisuuksia, joista tulee huolehtia joko valtion, kunnan tai oman perheen tasolla.

Sopimuksen 29. artikla käsittelee lapsen koulutuksen tavoitteita. Koulutuksen tulee tähdätä lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen. Lisäksi sen tulisi edistää kunnioitusta lapsen elinympäristöä ja ympäröiviä kulttuureita kohtaan. Sopimusvaltiot sitoutuvat myös 17. artiklassa turvaamaan lapsen tiedonsaantia tiedotusvälineiden, lastenkirjallisuuden sekä edellä käsitellyn 29. artiklan tavoitteita edistävän aineiston keinoin.

Kuhmoisissa näihin oikeuksiin panostetaan ainakin perusopetuksessa ihailtavan paljon. Suomen Kustannusyhdistyksen tekemän tuoreen kuntavertailun mukaan Kuhmoisissa käytetiin oppimateriaaleihin 232 euroa oppilasta kohden vuonna 2024, kun koko maan keskiarvo oli 145 euroa. Nykyisessä kotikunnassani Helsingissä rahaa käytettiin vain 102 euroa oppilasta kohden, vaikka kaupungin saman tilikauden tulos oli 336 miljoona euroa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden suhteen muistan jo omasta lapsuudestani Kuhmoisten kirjaston laajan valikoiman ja erinomaisen palvelun. Kun kovin ahmimisikä oli päällä, hyllyrivit kuluivat vauhdilla. Sohvi kuitenkin hankki ja kaukolainasi uutta luettavaa sellaisella tahdilla, että kulttuurinnälässä ei liu’uttu nälkäkiukun puolelle. Olemme myös omien lasteni kanssa asioineet paljon Kuhmoisten kirjastossa, ja lastenosaston ihanassa lukusopessa on vietetty monta rauhallista, riemukasta ja perhettä yhteen hitsaavaa hetkeä. Kunnan tarjoamat kirjastopalvelut ovat myös tärkeä osa sopimuksella turvattuja lapsen oikeuksia osallistua vapaasti virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin.

Uskon, että Kuhmoisissa osataan arvostaa näitä paikallisia lasten oikeuksien panostuksia, jotka toivon mukaan jatkossakin erottuvat positiivisesti suhteessa kansallisiin keskiarvoihin.

Kalle Nuuttila