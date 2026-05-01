Kolumni: Piinaviikko vai tavanomainen?

KIIRASTORSTAIN KIIREESSÄ haeskelen sähköpostien härdellistä erästä tärkeää maksusitoumusta. Vaatii allekirjoitukseni. Muuten muuan oppilasasia ei pääse etenemään. Ei meinaa löytyä ja jään ajatuksissani yhtenäiskoulun C-rakennuksen tarvehankintakilpailutuksen vertailutaulukkoon. Asia prioriteetti-listalle ykköseksi ja viranhaltijapäätös asap.

Selailu jatkuu ja osuu silmääni päätös Oriveden seudun kansalaisopiston lukuvuosisuunnitelmasta 2026-2027. Hyväksyttäneen. Varmistusviesti aluehallinnolta: avustushakemus Suomi liikkeelle-ohjelman kehittämisavustus vastaanotettu. Hyvä! Kyläyhdistykseltä puolestaan latuavustushakemus. Mikäs tämä on: ohjeet vuoden 2025 paikallismuseoiden hankeavustusten loppuraportointiin.

Linkki Liikunnallisen elämäntavan infoon. Hups, se alkaakin juuri kohta. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen tuli lakisääteiseksi 1.1.2026 ja sepä on huomioitava opetussuunnitelmissa. Varmistan rehtorilta, että se jo valmistelussa. Kas kas, Hämeen Kevätsoiton 2027 sopimus vieläkin allekirjoittamatta. Jospa pelimannit muistuttavat meikäläistä.

Useita sähköposteja päiväkodin ja ruokapalvelujen työvuorosuunnitteluohjelmasta liittyen siirtoprosessiin palvelimelta toiselle. Näyttää sujuvan. Kuntaliiton uutiskirje talouteen ja elinvoimaan liittyen: Työvoimapalvelut ovat olleet kuntien vastuulla reilun vuoden verran. Organisaatiouudistus on vienyt aikaa ja voimia. No niin on, prkl – varsinkin Nuorten työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteispalvelun järjestäminen.

Toinen kirje: millaisia ratkaisuja kunnissa etsitään opetukseen lapsimäärän pienentyessä? Osallistun webinaariin. Juupajoen kunnanhallituksen päätöksestä ote: Ylä-Pirkanmaan kuntien ja Kuhmoisten hankeavustus kuntien välisestä yhteistyöstä perusopetuksen järjestämisessä. Tarvitsee valmistella oma esitys sivistyslautakunnalle.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkaisee lukiokoulutuksen järjestämisen arviointiraportin. En ehdi tilaisuuteen. Tsekattava jossakin välissä. Koulun läppäreiden leasing-sopimuksen uusinta. Ok, otetaan laajennettu On-Site takuu kolmen vuoden ajaksi ja vaihdetaan värkit uusiin.

Kulttuurin lakisääteinen peruspalveluarviointi koskien vuotta 2025. Pari viikkoa aikaa vastata. Ministeriön kysely: lukion digikyvykkyys. Nyt alkaa hiki kihelmöidä. Kutsu osallistua tutkimukseen kunnan lukutaitotyöstä. Tähän osallistumme.

On kyselty mitä se hyvinvointityö on. Nostan tässä yhdeksi esimerkiksi kouluvalmentajan työn ja hyväksyn hänen pyyntönsä mennä tunnetaitokoulutukseen. Seuraava meili onkin varmistusviesti: valtionavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen vastaanotettu.

Pirha puolestaan kutsuu ikäihmisten hyvinvointityöpajan perustamiskokoukseen. Sinne menköön hv-suunnittelija. Pirha on pyytänyt kunnalta lausuntoja hyvinvointisuunnitelmiinsa. Palautus tikkutiistaina eli eilen, tsekkaan pikaisesti Katariinan kirjailut. Ammattinaisen työtä.

Ei piinaviikko vaan yksi melko tavanomaisista viikoista sivistystoimistossa. Laiskan miehen luettelo, vaikka viikon pääasiana olikin tilinpäätöksen talouteen liittyvät asiat. Onnekseni toimialan esihenkilöt ja työntekijät ovat ahkeria.

Pertti Terho

PS. Tarvehankintaselvitys tarkoittaa sitä, että koulun C-rakennuksen kohtalon selvitys alkaa vihdoinkin. Selvityksestä tiedotetaan ajallaan.