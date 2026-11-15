Kolumni: Selviytymisestä marraskuun selätykseen

MARRASKUU ON monella tavalla erikoista aikaa. Kelloja siirretään. Päivät lyhenevät. Aamulla on pimeää, ja iltapäivällä töistä tullessa on jälleen pimeää. Väliin on saattanut mahtua pieni hetki, jolloin aurinko on saattanut näyttäytyä, mutta siitä ei ole silminnäkijähavaintoja.

No, saatoin hieman liioitella, mutta onhan marraskuulla huono maine, ja osin syystä.

Marraskuussa ei vielä pääse joulukuun juhlatunnelmaan, mutta kesästä on jo niin pitkä aika, että sen muisteleminen tuntuu kaukaiselta. Mutta entä jos emme yrittäisikään vain selvitä marraskuun läpi? Entä jos ottaisimme siitä ilon irti ja siirtyisimme selviytymisestä selätykseen?

En ehdota, että marraskuun puolivälissä pitäisi jo pystyttää joulukuusi tai soittaa joulupukille. Tein kuitenkin pienen listan kaikesta, millä aion itse piristää tätä kuukautta.

Nyt kun jouluvaloja on alettu kutsua kausivaloiksi, on marraskuu oikea aika niiden ripustamiselle. Hanki siis kausivalot! Eikä joulukoristeidenkaan tarvitse odottaa joulukuuta, niitä voi aivan hyvin alkaa jo nyt ripottelemaan pitkin kotia.

Keitä ensimmäiset glögit. Mieluiten piparin kanssa. Kun glögikauden avaa tarpeeksi ajoissa, ehtii jouluun mennessä maistella kaikki kauden uutuudet ja valita suosikkinsa hyvissä ajoin.

Jos vain mahdollista, käy ulkona valoisaan aikaan. Jo vartin reippailu piristää kummasti.

Vaihda soittolista. Kesähitit saavat nyt ansaitun tauon. Tilalle voit ottaa joulumusiikkia, mutta ehkä vielä maltillisella Wham!-annostuksella. Michael Bublé tietysti sallitaan.

Tee joka viikko yksi pieni jouluhankinta. Hanki lahja, uusi joulukoriste tai vaikka joulupöytään sopiva servettipaketti. Näin vähenee myös joulustressi; kun joulun alla ei odota tuntikausien kaupoissa ryysiminen vaan tonttupuuhat jakaa tasaisemmin, tuo se aitoa jouluiloa.

Ja kaikkein tärkeimpänä, älä tee kuten minä tämän tekstin alussa, vaan lopeta pimeydestä valittaminen. Tämä on listan vaikein kohta, jossa itselläni riittää vielä tekemistä. Ja jos tahdot puhua pimeästä, puhu siitä hyvällä. Kun on pimeää, näkyvät tähdet kirkkaammin, tuntuu leffailta tunnelmallisemmalta ja voit hyvällä syyllä käpertyä vilttiin hyggeilemään.

Elina Järvenpää