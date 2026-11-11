Oikaisu: BBQ Rent Oy mukana edustamassa Lakeland Villages -matkailualuetta online-myyntikokeilussa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
VIIKOLLA 46 ilmestyneessä Kuhmoisten Sanomien paperilehdessä väitimme sivulla kaksi, että yhtään kuhmoislaista yritystä ei ole mukana Lakeland Villages -matkailualueen online-myyntikokeilussa. Mukana kuitenkin on myös paikallista väriä, sillä BBQ Rent Oy tarjoaa majoituspalveluita Pihlajakoskella. Muut mukana olevat yritykset ovat Sappee Resortin, Piece of Lake Oy, Rönnvikin Muru Oy sekä Toukola Villas.
Edellä mainitut viisi matkailuyritystä valittiin edustamaan Lakeland Villages -matkailualuetta tammikuussa järjestettävään Nord Europa Online -matkailun myyntitapahtumaan verkossa. Valintatilaisuus järjestettiin Kangasalla lokakuussa. Myyntitapahtumassa yrittäjät pääsevät esittelemään palveluitaan kansainvälisille matkanjärjestäjille.
Lakeland Villages -hankkeen tavoite on tukea alueen matkailuyritysten toimintaa kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Hanke mahdollistaa yritysten osallistumisen myyntikokeiluun ja vastavuoroisesti osallistujat ovat sitoutuneet jakamaan kokemuksensa kokeilusta muille matkailutoimijoille alueella.
Kuhmoisten Sanomat pahoittelee virhettä.