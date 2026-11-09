Lauantaina huudetaan taas hirveä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
TÄNÄ VUONNA huutokaupattavan hirven kaatoi Vuorisjärven Vasaman hirviseurue. Lions Club Kuhmoisten vuosikymmenet jatkunut hyväntekeväisyysperinne saa näin ollen jatkoa. LC-Kuhmoisen toiminnan periaatteiden mukaan huutokaupasta saatu tuotto jaetaan lyhentämättömänä oman paikkakunnan nuorten hyväksi.
Sen jälkeen, kun metsästysseura on saanut hirven kaadettua, ottavat Lions Clubin jäsenet sen haltuun, palastelevat ja pussittavat paistit. Jauhelihat jauhetaan valmiiksi ja pakataan vakuumipakkauksiin. Tämä kaikki on tehty useiden vuosien ajan Päijälän metsästysseuran tiloissa.
Tulevana lauantaina on mahdollista tulla Kuhmolan torillle huutamaan tutun huudattajan Heikki Vilppalan johdolla, ja täyttämään pakastinta tuoreella hirvenlihalla.