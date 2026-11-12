Kymen Maansiirto Oy Kuhmoisten suurin yhteisöveron maksaja

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN SUURIN yhteisöveron maksaja on Kymen Maansiirto Oy. Yrityksen kotipaikaksi on merkitty Kuhmoinen, joskin sen postiosoite on Lahdessa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2025 3,6 miljoonaa euroa ja se työllisti yhdeksän henkilöä.
Seuraavaksi eniten yhteisöveroa maksoivat Kuhmoisten Sora Oy, Hinskalan yhteismetsä, Sievi Advisors Oy sekä Ansiomäen Konepalvelu Oy.
Kymmenen eniten yhteisöveroa maksavan joukosta löytyivät vielä Jäämet Oy, Kirvesmiespalvelu Mäntylä Oy, Somiska Sami Oy, hedgeLog Oy sekä Jaatisten yhteismetsä.