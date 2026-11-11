Seurakuntavaalien ennakkoäänestyksessä annettiin yli 200 ääntä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISLAISET ÄÄNESTIVÄT ahkerasti seurakuntavaalien ennakkoäänestyksessä. Kuhmoisissa annettiin viiden äänestyspäivän aikana 214 ääntä. Äänestysprosentti oli 16,6 prosenttia.
Äänestysprosentilla mitattuna Kuhmoisissa äänestettiin vilkkaammin kuin Hollolan seurakunnan muilla äänestysalueilla. Padasjoella ennakkoääniä annettiin 229, mutta äänestysprosentti jäi 14,1 prosenttiin. Hollolassa annettiin 1 003 ääntä (äänestysprosentti 8,4) ja Kärkölässä 198 ääntä (äänestysprosentti 9,2). Koko Hollolan seurakunnan äänestysprosentti on 9,5.
Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on tuleva sunnuntai, jolloin voi Kuhmoisissa voi äänestää sanajumalanpalveluksen yhteydessä seurakuntakodilla.