Lukijapostia: Tasapuolista verotusta ja uskoa Kuhmoisten tulevaisuuteen

LUKIJAPOSTISSA (4.11.2026) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ nosti esiin aiheellisia kysymyksiä Kuhmoisten elinvoimasta ja kiinteistöveroselvityksestä. Huoli asuntomarkkinoiden tilanteesta on perusteltu. Vaikeuksia ei pidä vähätellä, mutta tulevaisuuden mahdollisuuksia ei myöskään kannata sulkea ennakolta. Kuhmoisilla on vahvuuksia, kuten vapaa-ajan asutus, joita pelkkä luottoluokitus ei tavoita.

Kiinteistöveroselvityksen keskeisenä tavoitteena tulee olla tietojen oikeellisuus ja omistajien tasapuolinen kohtelu, ei vain verotulojen kasvattaminen. Rekisteristä puuttuvat rakennukset ja laajennukset on saatava tietoon, mutta myös omistajan vahingoksi olevat virheet on korjattava. Puutteellinen rekisteritieto ei sellaisenaan osoita tahallista veron välttelyä.

Kirjoittajan huomio vuosikymmenten takaisista, mahdollisesti tekemättä jääneistä lopputarkastuksista on tärkeä. Inventoinnin yhteydessä on perusteltua selvittää, miten vanhoja lupa- ja tarkastustietoja voidaan saattaa ajan tasalle. Verotustietojen tarkistaminen ja rakennusvalvonnan kysymykset ovat eri asioita, mutta omistajan kannalta tarvitaan selkeä kokonaiskuva ja käytännön ohjeet epäselvyyksien ratkaisemiseen. Tavoitteena tulee olla asioiden kuntoon saattaminen, ei syyllistäminen.

Verotusarvo ei ole sama asia kuin kiinteistön markkina-arvo. Verotusarvot määräytyvät valtakunnallisten perusteiden mukaan, eivät kunnan vapaalla harkinnalla. Siksi kuntalaisille on tärkeää avata, miten rakennuksen kunto ja muut verotukseen vaikuttavat tiedot otetaan huomioon sekä miten virheellisiin tietoihin voi hakea korjausta.

Kirjoittajan toive avoimesta tiedosta on perusteltu. Kunnan tulee kertoa ymmärrettävästi, mitä selvityksessä tarkistetaan, millä perusteilla ja miten se etenee. Myös selvityksen sisältö ja omistajien mahdollisuudet tarkistaa tietoja on tehtävä selviksi.

Kunnan taloudesta huolehtiminen ja elinvoiman vahvistaminen eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Kuhmoisissa pitää voida asua, omistaa ja yrittää luottavaisin mielin. Siihen tarvitaan oikeita tietoja, reilua kohtelua sekä realistista ja vahvaa uskoa tulevaisuuteen.

Terv. Kari Setälä,

tekninen johtaja,

Kuhmoisten kunta