Lukijapostia: Isänpäivä kirkossa

SUNNUNTAINA VIETETTIIN isänpäivää myös kirkossa. Oli ilo nähdä lapsiperheitä rakkaassa kirkossamme. Seurakuntakin jakoi meille isille iloksemme vaaleanpunaiset ruusut. Olipa hauskaa vaihtelua laulaa yhdessä uusia lauluja lasten omasta virsikirjasta. Lapset parhaansa mukaan musisoivat ja lauloivat kanttorin kanssa. Tämä oli jälleen hyvä esimerkki mahdollisuudesta yhdessäoloon, jota kirkkomme meille kaikille tarjoaa.

Minun yhteyteni seurakuntaan on kestänyt lapsuudestani asti, kiitos siitä vanhemmilleni saamastani onnellisesta ja aktiivisesta lapsuudesta kirkon viereisellä mäellä.

Aikuiselämästäni vierähti kaiken kaikkiaan ainakin reilu yhdeksän vuotta eri univormuissa sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistävä tekijänä eri maissa on aina ollut kanssaihmisten turvallisuus, pelastaminen ja tulevaan varautuminen. Ystäväkenttä ympäri maailmaa, kansainvälinen perhe ja vuosikymmenet eri tehtävissä Lähi-idän maissa ovat opettaneet paljon tulevaisuuden suunnittelusta ja vaativasta päätöksenteosta.

Olen ollut aktiivisesti talous- ja sijoitusmaailmassa mukana nuoruudestani asti. Vastuu omasta, perheen ja eri yhteistyökumppanien kehityksestä ja taloudesta ovat olleet käytännössä valettuina elämäntapaani ja selkärankaani. Olen syvästi kiitollinen kaikesta vastuusta ja saamastani luottamuksesta elämäni varrella. Yhteisistä talousratkaisuista tulee päättää kaukonäköisesti sekä sillä tarkkuudella ja vakaudella, minkä äänestäjät meille päättäjille kulloinkin ovat vaaleissa antaneet.

Seurakuntavaaleissa mukana olevana tavoitteenani on ennen kaikkea olla kuhmoislaisten ja oman kappeliseurakuntamme ääni Hollolan seurakunnan päättäjien laajassa joukossa. Uskonelämän ja puoluepolitiikan yhteen sotkeminen ei nykymaailmassa enää kuulu seurakuntavaaleihin. Tässäkin asiassa edistytään. Jämsä toimii esimerkillisenä tiennäyttäjänä. Siellä yhteinen näkemys on, ettei seurakunnan asioista päättäminen kaipaa puoluepolitiikkaa. Vaalit ovat puhtaasti henkilövaalit, joissa valitaan yksinkertaisesti eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

Kaiken kaikkiaan elämämme on kokonaispaketti muiden kanssaihmisten kera. Me kaikki tarvitsemme toisiamme hyvään ja turvalliseen elämään. Ei unohdeta ketään. Aina joku jossain tarvitsee meitä aitona ystävänä, kannustajana ja tarvittaessa lohduttajanakin.

Osku Puukila

Seurakuntavaaliehdokas 49