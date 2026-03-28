Kuhmari kysyy: Mikä estää etätyöläistä muuttamasta Kuhmoisiin kokonaan?

KYSYMYKSET KATJA SIRVIÖ

Marko Helminen – millainen on sinun suhteesi Kuhmoisiin?

– Olen mökkiläinen. Koronavuonna 2020 meille valmistui mökki Päijälään. Etsimme vapailta markkinoilta mökkitonttia, ja Päijälästä löytyi sattumalta sellainen, mitä haimme. Kuhmoinen ei ollut entuudestaan tuttu paikkakunta, ohi olimme 24-tietä ajaneet Jyväskylään.

– Mökkimme on ihan täydellisesti varastettu, talviasuttava. Siellä on jopa valokuituyhteys, joten teen pääsääntöisesti etätöitä. Olen toimistolla kaksi päivää viikossa – sen minimin, mikä on pakko, ja muuten Kuhmoisissa.

– Meille tuli isona yllätyksenä ja tosi isona plussana Päijälän yhteishenki ja porukka, joka siellä tekee ja touhuaa. Lähdin porukkaan heti alusta mukaan ja olen tutustunut paikallisiin.

Miksi olet päätynyt tällaiseen asumisjärjestelyyn?

– Jos tekisin etätöitä kotona Klaukkalassa, katselisin ikkunasta naapuripäiväkodin pihalla kiljuvia lapsia. Nyt katselen järvimaisemaa. Ero on valtava. Minulla on tapa, että kun palaverit päättyvät kolmelta, tai viimeistään neljältä, teen tunnin kävelylenkin metsässä. Se on mieletön stressin purkaja.

– Joskus, kun pidän Teams-palavereja ulkomailla olevien kollegoiden kanssa, käännän kameran järvelle päin. He ovat aivan ihastuksissaan maisemasta.

– Täytyy sanoa, että vaikka koronasta seurasi paljon ikäviä asioita, niin meille se oli siunaus. Ilman koronaa ei tämmöinen nykyinen etätyökäytäntö olisi tullut mahdolliseksi, tai ainakin se olisi ottanut useita vuosia. Nyt yritys käytännössä pakotti etätöihin ja sanoi, että työpaikalle ei ole tulemista. Ennen koronaa etätöitä tehtiin yksittäisiä päiviä silloin tällöin. Ajattelimme olla mökillä viikonloppuisin ja lomilla – näin paljon emme uskoneet täällä olevamme, kun hanketta veimme eteen päin.

Etätöitä Kuhmoisissa tekevä Marko Helminen suosittelee kaikkia lähtemään mukaan talkootöihin. Hän muistuttaa, että talkoita voi tehdä sillä panoksella, mikä itselle on hyvä. Lisäksi ympäristöön ja naapureihin tutustuminen on varautumistoimenpide – monen päivän sähkökatkojen kiusatessa tutuilta naapureilta on helpompi pyytää apua. Kuva: Marko Helmisen kotialbumi

Millaisiin asioihin kunnan ja kylien tulisi kiinnittää huomiota kausi- ja vakiasukkaita hamutessa?

– Palvelut on yksi asia. Oli kauhean ikävää, että Koskela kirkolta lopetti, koska siitä löytyi jonkin verran esimerkiksi rautakauppatavaraa. Onneksi Neste on vähän laajentanut valikoimaa. Olen pyrkinyt siihen, että teemme kaikki mahdolliset hankinnat täältä, emme ruuhka-Suomesta.

– Päijälässä ollessa tiestön kunto vähän harmittaa. Kävimme katsomassa tonttia kesäaikaan, ja jälkeenpäin olen miettinyt, millaisia päätöksiä olisikaan tullut tehtyä, jos olisi nähnyt Orivedentien kunnon syksyllä ja keväällä pahimpaan aikaan. Olisiko jatkanut tontin katselua muualta? Se on vähän asennekysymyskin.

Mikä estää teitä muuttamasta Kuhmoisiin kokonaan?

– Itseasiassa olen kunnan rakennustarkastajan kanssa jo pari vuotta sitten kausiasukasillassa keskustellut siitä, että lähdettäisiin hakemaan lupaa, että saisimme muutettua mökin vakituiseksi asunnoksi. Vaimo on eläkkeellä, minä vielä muutaman vuoden töissä. Tällä hetkellä muuttamista estää työ, sekä sellainen käytännön asia kuin työsuhdeauto. Rupeaa verotusarvot tulemaan ongelmaksi, jos asuisimme Kuhmoisissa. Haaveena on kyllä muuttaa tänne kokonaan.

Mitkä ovat ulkopaikkakuntalaisen silmin Kuhmoisten hyvät puolet ja vahvuudet?

– Luonto on ehdoton vahvuus.

Entä huonot puolet ja haasteet?

– Ei muuta tule mieleen kuin teiden kunto sekä palveluiden laajuus. En osaa kyllä mitään muita huonoja puolia nostaa esiin.

– Terveiset lähetän kuitenkin torimyyjille. Olisi monesti kiva lähteä ostamaan torilta perunoita, mutta kun myyjät ovat paikalla keskellä työpäivää. Keskustassa asuvat eläkeläiset pystyvät hyödyntämään palvelun, mutta töissä käyvät eivät.