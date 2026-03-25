Kuhmari kysyy: Miten allergiaoireita voi helpottaa?

KYSYMYKSET & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kevät on kuukauden etuajassa, joko allergiaoireet alkavat kiusata?

– Kyllä. Leppä ja pähkinäpensas ovat kukassa rannikolla ja ihan näinä päivinä jo keskemmälläkin Suomea. Havaittavissa on vilkastuvaa liikennettä apteekin allergialääkehyllyllä ja omakin allergialääkitys on jo aloitettu.

Voivatko katu- ja siitepöly aiheuttaa oireita, vaikka ei olisikaan allergiaa todettu? Minkälaisia?

– Allergiaoireiden voimakkuus riippuu altistuksen voimakkuudesta. Eli sellaisena keväänä, kun kukinta on voimakasta, voi oireilla sellainenkin henkilö, joka ei yleensä tai aiemmin ole kärsinyt allergiaoireista. Katupöly voi aiheuttaa oireita ihan kaikille, vaikka ei allerginen olisikaan.

– Siitepölyallergian tyypilliset oireet ovat nenän kutina, tukkoisuus, vuotaminen ja aivastelu, sekä silmien kutina, punoitus ja vuotaminen. Katupöly aiheuttaa ärsytysoireita, kuten nuhaa, yskää, kurkun karheutta ja silmäoireita. Katupölyn seassa on myös siitepölyä, joten se voi aiheuttaa myös voimakkaita allergiaoireita.

Kuhmoisissa aloitettiin katujen lakaisut tiistaina 24. maaliskuuta.

Minkä aiheuttamat allergiaoireet ilmaantuvat ensimmäisenä?

– Ensimmäisenä keväällä, eli juuri nyt, kukkivat leppä ja pähkinäpensas. Huhti-toukokuussa eniten oireita aiheuttaa koivun kukinta, kesällä heinäkasvit ja loppukesästä syksyyn pujo.

Aiheuttavatko eri kasvit erilaisia allergiaoireita?

– Eri siitepölyjen aiheuttamat oireet ovat samanlaisia, joten oireiden aiheuttaja tunnistetaan oireiden ilmaantumisen ajankohdan perusteella. Parhaillaan kukkivat kasvit ja siitepölyn määrän voi tarkistaa siitepölytiedotteesta, jonka tuottaa Turun yliopisto esimerkiksi Norkko.fi -sivustolle.

Kuinka pitkään allergiaoireet voivat vaivata?

– Allergiaoireet voivat vaivata koko kukintakauden, riippuen tietysti siitä, mille kaikille siitepölyille ja kuinka voimakkaasti on allerginen. Joillakin oireilu voi olla myös ihan ympärivuotista, koska myös home- ja sienipölyt ja huonepöly voivat aiheuttaa oireita. Jos allergiaoireet vaivaavat tyypillisten siitepölykausien ulkopuolella tai ne eivät helpotu itsehoidolla, niitä on syytä selvitellä lääkärin kanssa.

Miten allergiaoireita voi ennaltaehkäistä?

– Jos oireilee voimakkaasti, kannattaa pahimpina kukintakausina välttää oleilua kukkivien puiden tai kasvien läheisyydessä. Katupölyoireilevien ei kannata ulkoilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla pahimpaan pölyaikaan. Ulkoilun jälkeen kannattaa peseytyä ja pestä hiukset ennen vuoteeseen menoa. Kannattaa myös välttää tuulettamista ja pyykkien kuivausta ulkona. Nenän huuhtelu isotonisella, eli fysiologisella suolavesiliuoksella on suositeltavaa. Siihen tarkoitukseen on olemassa huuhtelusuihkeita ja -kannuja. Huuhtelu poistaa allergeeneja nenän limakalvoilta.

Miten allergiaoireita voi hoitaa tai helpottaa, kun huomaa niiden iskeneen?

– Allergiaoireita voi hoitaa itsehoitolääkkeillä. Lääkkeet auttavat parhaiten, kun niiden käyttö on aloitettu riittävän ajoissa ennen altistumisen alkua. Allergisten nenäoireiden hoitoon suositellaan hoitosuositusten mukaan ensisijaisesti kortisoninenäsuihketta tai kortisonin ja antihistamiinin yhdistelmävalmistetta. Allergisiin silmäoireisiin tehokkain hoito on antihistamiinia sisältävät silmätipat. Jos paikallishoitovalmisteet eivät tehoa riittävästi, voi hoitoa tehostaa suun kautta annosteltavalla antihistamiinivalmisteella. Me täällä apteekissa autamme oikeiden itsehoitolääkkeiden valinnassa ja neuvomme niiden käytössä.

– Jos oireet eivät helpota itsehoidolla tai allergiseen nuhaan liittyy pitkittynyt yskä, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus tai toispuoleinen tukkoisuus, silmäoireisiin voimakas silmän rähmiminen, kipu, toispuoleisuus tai valonarkuus, on syytä hakeutua lääkäriin.

Mistä erottaa kevätflunssan ja allergiaoireet?

– Oireet voivat olla joskus hyvin samankaltaisia, mutta allergiaan liittyy useammin muun muassa aivastelua, vetinen nuha ja silmien ja nenän kutina. Flunssaan taas usein voi liittyä myös kurkkukipu, lihaskivut, kuume ja tukkoisempi nuha.

Kysymyksiin vastasi Kuhmoisten apteekin apteekkari Sanna Taimisto.