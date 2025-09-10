Kuhmoislaisten potilastiedot mukaan yhteiseen järjestelmään

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Kuhmoinen siirtyy Pirkanmaan yhteiseen potilastietojärjestelmään syyskuun 15. päivä. Kuhmoisten kanssa samaan aikaan potilastietojärjestelmään liittyy myös Nokia.

– Hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on edennyt suunnitellusti, ja järjestelmä on otettu käyttöön jo kahdeksalla uudella paikkakunnalla tänä vuonna. Vuoden loppuun mennessä Pirhan koko perusterveydenhuolto toimii yhteisessä järjestelmässä, hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo kertoo.

Erikoissairaanhoito siirtyy samaan järjestelmään keväällä.

Siirtyminen uuteen potilastietojärjestelmään ei vaadi kuhmoislaisilta juuri toimenpiteitä. Nykyisen potilastietojärjestelmän tiedot ovat terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä siihen asti, kun uuden järjestelmän toimivuus on varmistettu. Potilaan on kuitenkin hyvä ottaa vastaanottokäynnille mukaan tiedot kaikista käytössään olevista lääkkeistä. Lääkitystiedot tarikstetaan ja päivitetään uuteen järjestelmään vastaanottokäyntien yhteydessä.

Digitaalisen asioinnin luvat siirtyvät uuteen järjestelmään automaattisesti. Joissakin tilanteissa, esimerkiksi jos henkilöllä on aiempia lupatietoja eri kunnista, tai jos lupia on päivitetty juuri ennen järjestelmän vaihtumista, kaikkia tietoja ei teknisistä syistä välttämättä voida päivittää automaattisesti.

Pirha suosittelee, että asukkaat käyvät päivittämässä digitaalisen asioinnin lupansa OmaPirhassa, kun seuraavan kerran kirjautuvat palveluun 15. syyskuuta jälkeen. Näin varmistetaan, että kaikki digitaaliset palvelut, kuten ajanvarausmuistutukset, toimivat.

Pirhan tiedotteen mukaan käyttöönoton yhteydessä osaan terveydenhuollon palveluista on aikoja tarjolla hieman tavanomaista vähemmän. Pääsy kiireelliseen hoitoon on kuitenkin turvattu kaikissa tilanteissa.

Yhteisen potilastietojärjestelmän suurin etu on se, että potilaan tiedot löytyvät yhdestä paikasta, mikä tuo kaikki hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle.

Myös aikaa hoitotyöhön vapautuu, kun käytössä on heti ajantasaiset potilastiedot, Pirha muistuttaa tiedotteessaan.