Kuhmoisten, Kangasalan ja Pälkäneen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot yhdistyvät

KUHMOISTEN, KANGASALAN ja Pälkäneen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla ja kiirevastaanotolla otetaan käyttöön yhteinen puhelinnumero. Numerosta tavoittaa myös diabeteshoitajat.

Uudessa numerossa on kaksi linjaa: Kiireettömien ja kiireellisten asioiden linjat. Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoitolla, kiireellisten asioiden linjalle voi jäädä jonottamaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan puhelinuudistuksella selkeytetään asiointia ja tuetaan hoidon jatkuvuutta. Enää ei tarvitse miettiä, minkä tiimin alueeseen kuuluu, sillä uudessa puhelinjärjestelmässä on soittajan tunnistava ominaisuus. Sen vuoksi takaisinsoiton voi tehdä yhä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen ilman erillistä numeroa.

Yhteinen numero korvaa kymmenen vanhaa puhelinnumeroa. Käytöstä poistuvat Kangasalan tiimien ja kiirevastaanoton sekä Kuhmoisten, Pälkäneen ja Luopioisten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen ja diabeteshoitajien aiemmat puhelinnumerot.

Poistuvissa numeroissa on syyskuun loppuun asti tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi kuukauden ajan vanhaan numeroon soitetut puhelut siirtyvät automaattisesti uuteen numeroon.

Vastaanottoajan voi perua digitaalisesti OmaPirhassa, jos sen alkuun on vähintään 24 tuntia. Kangasalla, Kuhmoisissa ja Pälkäneellä lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi perua myös tekstiviestillä. Tekstiviestinnumero palvelee myös puhe- ja kuulovammaisia.