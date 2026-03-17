Kuhmoisten Moottorikerhon Janne Heino onnistui oudoissa olosuhteissa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN MOOTTORIKERHOA edustava Janne Heino sijoittui luokassaan toiseksi viime viikonloppuna ajetussa Päijänteen ympäriajossa. Heino ajoi C40-sarjassa itseään nuorempien joukossa. Heino jäi luokan voittaneesta Esa Virtasesta viitisen minuuttia.

– Lähdin tällä kertaa haastamaan nuorempia, ja vauhti riitti toiseen sijaan. Omassa V50-luokassa olisin ollut vanhojen maailmanmestarien joukossa viides, Heino kertoi.

Klassikkokilpailu poikkesi tänä vuonna olosuhteiltaan rajusti aiemmista. Päitsi on talvikilpailu, mutta Heinon mukaan lunta näkyi reitillä kahden ensimmäisen pätkän aikana.

– Sen jälkeen oltiinkin kesäkisassa, ja siihen pyörä ei ollut sopiva. Säädöt oli tehty lumikisaa varten, ja kivikossa ajaminen piikkirenkailla oli ikävää touhua, Heino kertoi ja jatkoi kuulleensa, että vastaavia olosuhteita ei Päitsillä ole kenties koskaan nähnyt.

– Lämmin oli, eikä vettäkään satanut, mutta mieluummin olisin palellut ja päässyt ajamaan spooria. Nyt siitä ei ollut tietoakaan.

Päijänteen ympäriajo muuttui kahden ensimmäisen pätkän jälkeen talvikisasta kesäkisaksi. Lumisiin olosuhteisiin säädetty jousitus ja piikkirenkaat tekivät ajamisesta Janne Heinon mukaan ”ikävä touhua”, eikä kaatumisilta voinut välttyä. Kuva: Kari Hassinen

Kahden viikon ajotauon jälkeen pyörän puikkoihin hypänneen Heinon matkan tekoa värittivät lukuisat kaatumiset, ja kakkossija oli lipsahtaa käsistä sunnuntaina.

– Viimeisellä pätkällä ajattelin sitten vielä ottaa kaulaa ja vetäisin koko C:n pohjat. En tiedä, alkoivatko muut jo hellittämään, mutta itselle jäi hyvä maku kisasta.

Kuhmoisissa ajettu osuus sai kiitosta Heinolta. 25 ajetusta pätkästä Kuhmoisissa ajettu mahtui hänen mukaansa neljän parhaan joukkoon.

– Monella pätkällä ajettiin mutaperunapellossa, mutta täällä ei ole mutaa eikä peltoa. Kannustuskin oli hyvää, niin oli mukava ajella.

Niin ikään Kuhmoisten Moottorikerhoa edustava Matti Korpela oli V70-luokan kolmas 3 tunnin ja 13 minutin kokonaisajalla.