Kuhmoisten Sanomat tarjoaa lukiolaisille ilmaisen lukuoikeuden verkkolehteen

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN lukiolaiset saavat Kuhmoisten Sanomien verkkolehden veloituksetta luettavaksi. Paikallislehden hallitus päätti ilmaisesta lukuoikeudesta lukiolaisille maaliskuisessa kokouksessaan.
Ilmaisella lukuoikeudella Kuhmoisten Sanomat haluaa kannustaa nuoria paikallislehden pariin sekä pysymään perillä oman paikkakunnan tapahtumista.
– Toivomme, että paikallislehden lukemisesta tulee osa nuorten arkea, lehden hallituksesta viestitään.
Lisäksi Kuhmoisten Sanomat haluaa omalta osaltaan parantaa yhteistyötä koulun ja paikallislehden välillä. Näissä merkeissä lehden toimittaja Katja Sirviö kävi tapaamassa yhtenäiskoulun lukiolaisia torstaina 16. huhtikuuta.
Tapaamisen aikana selvisi, että nuoret lukevat kyllä paikallislehteä, kunhan sen käsiinsä jostain saavat. Lehden pariin heitä houkuttelisi omasta arjesta ja elämästä kertovat jutut. Nuoret toivoivat lehteen sisältöä muun muassa lukiosta, ratsastuslukiosta sekä esimerkiksi kesätöistä.
Lukiolaiset saavat lukuoikeuden ottamalla itse yhteyttä Kuhmoisten Sanomien asiakaspalveluun. Tilaustunnukset ovat nuoren henkilökohtaisessa käytössä.
Ihan loistavaa. Henkilökohtaisesti kaipaan meille juuri sellaista yhteistyön meininkiä, vauvasta vaariin, kuntaa ja yrityksiä unohtamatta. Hieno kädenojennus Kuhmoisten Sanomilta saada myös nuoria mukaan yhteisiin asioihin, koska mikä olisi parempi kanava olla osana ja seurata, kuin paikallislehti. Täällä Kuhmoisissa on niin hyvät mahdollisuudet vaikka mihin, kun vaan puhalletaan yhteen hiileen ja tuetaan toinen toisiamme.