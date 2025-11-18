Kun väkeä piti ensi-illasta pois käännyttää ja muut yhteiset muistot

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

TEATTERIN TEKEMINEN on verrattavissa palapeliin. Jos yksi pala puuttuu, ei kokonaisuutta saada ehjäksi. Jotta katsoja saisi teatterista hyvän kokemuksen, tulee jokaisen palan olla paikallaan.

Näin lausui Tiina Uotila kerratessaan Kuhmoisten Harrastajateatteri ry:n 35-vuotista historiaa yhdistyksen lauantaisessa juhlassa.

Kuhmoisten Harrastajateatteri ry esitti ensimmäisen kesänäytelmänsä Täällä pohjantähden alla kesällä 1990. Rohkea valinta, kuten Uotilakin totesi.

Tiina Uotila kertasi 35-vuotiaan Harrastajateatterin alkutaivalta. Kuhmoisten Harrastajateatteri on tehnyt 31 kesäteatteriesitystä, joista Tukkijoella ja Kultakuumetta esitettiin kahtena kesänä. Talvinäytelmiä on esitetty 27 kertaa.

Näytelty Kuhmoisissa oli aiemminkin. 1980-luvun puolivälissä Jämsän työväenopiston silloinen johtaja Vuokko Olkkonen ehdotti Urho Kiiskiselle, että Harjunsalmella aloitettaisiin kylätoiminta- ja ohjelmapiiri. Harjoiteltaisiin pienimuotoisia ohjelmia ja sketsejä.

Kyläjuhlat ja pikkujoulut eivät innokkaille näyttelijöille riittäneet. Ensimmäisen koko illan näytelmän Syntipukin kanssa oltiin joutua pulaan, sillä juuri ennen ensi-iltaa näyttelijät häädettiin Harjunsalmen kansakoululta. Lisäksi yksi näytelmän päähenkilöistä menehtyi yllättäen.

– Hyvä yhteishenki pelasti. Jämsästä saatiin näyttelijäapua ja esityspaikka löytyi Arvajalta, Uotila kertoi.

Vuosikymmenen lopulla Työväenopiston Kuhmoisten näytelmäpiiri teki esityksen Niskavuoren naiset. Ensi-illassa oli väkeä niin, että viimeisiä piti käännyttää ovelta pois.

HARRASTAJATEATTERI MUISTI teatterin parissa yli 30 vuotta toimineita kunniakirjalla sekä yli 20 vuotta toimineita ruusulla. Kunniakirjan saivat Urho Kiiskinen, Liisa Kuusinen, Tiina Uotila, Jouni Mäkinen, Kati Hattunen, ja Jaakko Hännikäinen.

Ruusun saivat Hannele Nikkinen, Jouni Uotila, Arja Korvenranta, Marja-Liisa Johansson, Paula Tanninen sekä Tarja Vesikallio.

Virallisen ohjelman ja kakkukahvien jälkeen ilta jatkui yhteisten muistojen parissa.

Harrastajateatterin puheenjohtaja Jaakko Hännikäinen kertoi, kuinka teatteri antaa harrastajilleen paljon. Se kehittää nuoria, ja auttaa karistamaan arkuuden. Vanhemmille se on yksi henkireikä ja tapa toimia nuorten kanssa samassa porukassa.

Onni Sääskilahti esiintyi juhlaväelle kahden kappaleen verran. Harrastajateatterin puheenjohtaja Jaakko Hännikäinen muisteli, kuinka kesinä 1994 ja 1995 esitetyssä Tukkijoella -näytelmässä haitaria soitti Sääskilahden ikäinen Matti Joensuu. – Haitari oli isompi kuin mies, mutta hyvin meni.

Kuhmoisten kunnan tervehdyksen Harrastajateatterille toi sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Helaakoski. Hän kertoi, kuinka kesäteattereita Suomessa kyllä riittää, mutta ympärivuotisia harrastajateattereita maassa on vain kolmisen sataa. – Ajat ovat sellaiset, että yhteisöllisyyttä kaivataan. Yhteisöllisyys on varmasti se voima, joka teatterin harrastajiakin vie eteenpäin, Helaakoski sanoi.

Anne Mustakallion ja Heikki Lavoniuksen johdolla juhlaväki pääsi laulamaan menneiden vuosien teatteriesityksistä tuttuja kappaleita, kuten Satumaa-tangon ja Vanhoja poikia viiksekkäitä.

Urho Kiiskinen on ollut Kuhmoisten teatteritoiminnassa mukana 1980-luvulta alkaen. Harrastajateatterin esityksistä hän on ohjannut 21 kesänäytelmää ja kahdeksan talvinäytelmää.

Jouni Mäkinen (vasemmalla) on ollut Harrastajateatterin toiminnassa mukana sen ensimmäisestä näytelmästä lähtien. – Enkä ole sitä katunut, Mäkinen sanoi. Muistamisia olivat jakamassa Harrastajateatterin varapuheenjohtaja Teemu Virolahti (sylissä Valeria Hamberg) sekä Eija Nurmilaakso.