Kun väkeä piti ensi-illasta pois käännyttää ja muut yhteiset muistot
TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
TEATTERIN TEKEMINEN on verrattavissa palapeliin. Jos yksi pala puuttuu, ei kokonaisuutta saada ehjäksi. Jotta katsoja saisi teatterista hyvän kokemuksen, tulee jokaisen palan olla paikallaan.
Näin lausui Tiina Uotila kerratessaan Kuhmoisten Harrastajateatteri ry:n 35-vuotista historiaa yhdistyksen lauantaisessa juhlassa.
Kuhmoisten Harrastajateatteri ry esitti ensimmäisen kesänäytelmänsä Täällä pohjantähden alla kesällä 1990. Rohkea valinta, kuten Uotilakin totesi.
Näytelty Kuhmoisissa oli aiemminkin. 1980-luvun puolivälissä Jämsän työväenopiston silloinen johtaja Vuokko Olkkonen ehdotti Urho Kiiskiselle, että Harjunsalmella aloitettaisiin kylätoiminta- ja ohjelmapiiri. Harjoiteltaisiin pienimuotoisia ohjelmia ja sketsejä.
Kyläjuhlat ja pikkujoulut eivät innokkaille näyttelijöille riittäneet. Ensimmäisen koko illan näytelmän Syntipukin kanssa oltiin joutua pulaan, sillä juuri ennen ensi-iltaa näyttelijät häädettiin Harjunsalmen kansakoululta. Lisäksi yksi näytelmän päähenkilöistä menehtyi yllättäen.
– Hyvä yhteishenki pelasti. Jämsästä saatiin näyttelijäapua ja esityspaikka löytyi Arvajalta, Uotila kertoi.
Vuosikymmenen lopulla Työväenopiston Kuhmoisten näytelmäpiiri teki esityksen Niskavuoren naiset. Ensi-illassa oli väkeä niin, että viimeisiä piti käännyttää ovelta pois.
HARRASTAJATEATTERI MUISTI teatterin parissa yli 30 vuotta toimineita kunniakirjalla sekä yli 20 vuotta toimineita ruusulla. Kunniakirjan saivat Urho Kiiskinen, Liisa Kuusinen, Tiina Uotila, Jouni Mäkinen, Kati Hattunen, ja Jaakko Hännikäinen.
Ruusun saivat Hannele Nikkinen, Jouni Uotila, Arja Korvenranta, Marja-Liisa Johansson, Paula Tanninen sekä Tarja Vesikallio.
Virallisen ohjelman ja kakkukahvien jälkeen ilta jatkui yhteisten muistojen parissa.