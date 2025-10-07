Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitus päätti maanantaina 6. lokakuuta esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaisi tilapäisen valiokunnan arvioimaan kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen luottamusta. Kunnanvaltuusto kokoontuu tekemään oman päätöksensä ensi viikon maanantaina.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitovastaavan toimi perustetaan toistaiseksi voimassa olevana. Asiasta äänestettiin kokouksessa, sillä kunnanhallituksen jäsen Kari Paajanen oli laatinut pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, jonka mukaan kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitovastaavan toimi tulisi perustaa määräaikaisena kahdeksi vuodeksi, ja tuon ajanjakson aikana teknisen toimen tulisi tarkastella erilaisia kiinteistöhoidon toteuttamisvaihtoehtoja sisältäen muun muassa ulkoistamisvaihtoehdon.

Paajasen esitys sai taakseen kolme hallituksen jäsentä, kun taas pohjaehdotusta kannatti neljä hallituksen jäsentä.

Samoin liikuntapaikkojen hoitajan toimi täytetään toistaiseksi.

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan myös edustajat Kuntapäiville sekä Kuhmoisten vapaa-ajan asukkaat ry:n kausiasukastoimintaan. Kuntapäiville edustajaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Malin ja vapaa-ajan asukkaat ry:n riveihin kunnanvaltuutettu Lilja Järvinen, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Silmu Sarvala sekä elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski.

Artikkelia muokattu 7. lokakuuta klo 11.00. Silmu Sarvala ei ole kunnanhallituksen jäsen vaan kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.