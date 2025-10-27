Kuntalaisaloite vaatii tuulivoimahankkeen keskeyttämistä

Näkymä Karijärven tuulivoimahankealueen läntisimmäksi suunnitellun tuulivoimalan kohdalta sadan metrin korkeudesta Kuhmoisten kirkonkylän ja Päijänteen suuntaan. Tuulivoimaloiden paikat sijaitsevat mäellä, jonka korkeus Päijänteen vedenpinnasta on lähes sata metriä (Killinmäki 90 metriä). Jos tuulivoimaloiden napakorkeus on 200 metriä, niin voimaloiden lapojen pyyhkäisykorkeus olisi lähes 400 metriä korkeammalla kuin Päijänteen pinta. Kuva: Pekka Nuuttila, 2024.

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Kuhmoisten kunnan tulee keskeyttää Karijärven tuuliteollisuushankkeen valmistelu, esitetään uudessa kuntalaisaloitteessa. Aloitteen takana on Kuhmoisten Asukasyhdistys ry. Aloite on allekirjoitettavissa kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Tukea aloitteelle kerätään myös nimilistoilla.

Asukasyhdistyksen mukaan perusteluja hankkeen keskeyttämiseksi löytyy useita. Tuulivoimayhtiön huonosta taloudellisesta tilanteesta on uutisoitu. Takeita vastuun kantamisesta ei ole riittävästi. Riskinä on purkukustannusten jääminen paikallisten maksettavaksi tuulivoimaloiden käytön päättymisen jälkeen.

Olisi järkevää odottaa päätös valtionosuuksien tasauksesta. Kunnan saama verohyöty jää ennakoitua pienemmäksi, jos tuotot jaetaan valtakunnallisesti. Suunnitelmaa täytyisi muuttaa, mikäli alueidenkäyttölaissa määrätään tuulivoimaloiden minimietäisyydestä asutukseen nähden.

Hankealueen sijainti lähellä kirkonkylää ja Päijännettä on monin tavoin ongelmallinen. Tuuliteollisuuden vaikutukset asuinympäristöön ja maisemaan tulisivat olemaan huomattavat. Aloitteen mukaan kunnan kannattaisi laatia riskianalyysi siitä, miten hanke vaikuttaa muun muassa Kuhmoisten houkuttelevuuteen asuin- ja lomanviettokuntana sekä alueen kiinteistöjen arvoon ja niiden lainavakuuksiin.