Lähikodalla kohdattiin kulttuurin ja liikunnan merkeissä

TEKSTI & KUVAT MIKKO SEES

RUNEBERGIN PÄIVÄÄ juhlistettiin torstaina 5. helmikuuta K-Market Kipparin takana kylän yhteisellä lähikodalla. Kävijöitä riitti, ja kuuma juoma maistui grillimakkaran kyytipoikana. Jälkiruoaksi oli totta kai runebergintorttuja. Kunnan ja Kuhmoisten kappeliseurakunnan järjestämä tilaisuus sai kirkonkylän asukkaat tapaamaan toisiaan ja liikkumaan lähiluonnossa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esihenkilö Eeva Markkasen koostama Runeberg-polku esitteli kansallisrunoilijamme elämää monipuolisesti. Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) loi laajalla kirjallisella tuotannollaan ihannekuvaa Suomen kansasta ja luonnosta. Hänen syntymäpäivänsä juhlistaminen nostatti 1900-luvun alun sortokaudella myös kansallistunnetta. Runebergin päivää voi siten oikeastaan pitää maamme ensimmäisenä todellisena kansallispäivänä.

Itsenäistyvän maan identiteettiä kehittivät niin kaunokirjallisuus, kuvataiteet kuin klassinen musiikki. Myös urheilulla oli oma tärkeä osansa. Kun Hannes Kolehmainen, Paavo Nurmi, Ville Ritola ja monet muut juoksivat Suomea maailmankartalle, liikkumisesta tuli koko kansakunnan itsetunnon, menestyksen ja kunnon mittari. Myös meidän aikanamme kilpaurheilijoita arvostetaan korkealle ja koko kansaa kannustetaan liikkumaan – hyvästä syystä, sillä tutkimusten mukaan etenkin lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt viime vuosikymmeninä.

”Jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin”, kuten Vänrikki Stool Runebergin kenties tunnetuimmassa runoteoksessa tokaisee.

KUHMOISISSA KANNUSTETAAN liikkumaan. Kunnassa on tammikuussa alkanut liikuntaneuvonnan kehittämishanke, joka hiljattain saadun myönteisen avustuspäätöksen myötä jatkuu vuoden loppuun saakka. Liikkuva arki Kuhmoisissa -hanketta koordinoi liikuntasuunnittelija Mika Nurminen, joka tarjoaa sen lisäksi yhdessä Pipsa Suomisen kanssa kuntalaisille maksutonta, henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan.

– Hankkeen tavoitteena on laajentaa liikunta- ja elintapaneuvonnan kohderyhmää, Nurminen kertoo.

Viime vuonna kaikille kuntalaisille tarkoitetussa neuvonnassa kävi nelisenkymmentä asiakasta. Palvelun piiriin halutaan lisää nuoria, perheitä ja työikäisiä. Asiakaspohjan laajentaminen on Nurmisen mukaan käytännön tasolla haaste. Myös mahdollisuuksia uusille liikuntakokeiluille ja -ryhmille kartoitetaan toiveiden perusteella.

– Kirjasto on julkisten terveydenhuoltopalvelujen sekä kunnan tapahtumien ja ryhmien ohella luonteva taho tavoittaa eri ikäryhmiä, Nurminen valottaa.

– Myös sosiaalinen media ja paikallislehti ovat hyviä paikkoja markkinoida palvelujamme, hän sanoo.

Kävely on hyvä arkiliikuntamuoto, ja jos liukkaat kelit arveluttavat, kannattaa ottaa kävelysauvat mukaan. Mika Nurminen

LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄ neuvonta lähtee aina asiakkaan tarpeista. Sen tavoitteena on lisätä arjen aktiivisuutta ja kokeilla eri liikuntamuotoja. Neuvontaa on saatavilla myös unen, ravitsemuksen ja muiden elintapojen osalta. Omia liikkumistottumuksia voi itsenäisesti kartoittaa verkossa UKK-instituutin suositusten avulla. Kun liikuntakärpänen puraisee, Kuhmoisten kirjastolla on valikoima liikuntavälineitä lainattavaksi.

– Kävely on hyvä arkiliikuntamuoto, ja jos liukkaat kelit arveluttavat, kannattaa ottaa kävelysauvat mukaan, Nurminen neuvoo.

– Kannattaa myös hyödyntää kunnan maksutonta liikunta- ja elintapaneuvontapalvelua. Monikaan ei tiedä siitä. Meihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä, niin voimme yhdessä pohtia sopivia liikuntamuotoja. Lisäksi on hyödyllistä miettiä, mikä olisi jokin sellainen pieni teko omassa arjessa, jolla voi lisätä liikkumista. Esimerkiksi auton voi jättää kauemmas kaupan ovelta tai vaikkapa tarjoutua lenkkiseuraksi kaverille, Nurminen ehdottaa.