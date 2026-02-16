Liikkuva kuva vangitsee katsojat – Kuhmoisten kunta kuvaa mainosvideoita

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNNAN mainosvideon kuvaukset alkoivat lauantaina helmikuun 14. päivä.

– Kymmeneltä meillä oli treffit ensimmäisen porukan kanssa, olimme koulun kentällä kuvaamassa luistelemista. Sitten mentiin Kokonniemen uimarannalta hiihtämään kolmen seniorin kanssa, kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski kertoo päivän kulusta.

Iltapäivällä joukko nuoria oli ratsastamassa ja päivä päättyi makkaranpaistoon Santusjärven laavulla. Päivän lomassa otettiin kuvaa myös Kuhmolasta ja keskustasta.

Kuvaajana toimi Korpiartisti Mika Vilkko, joka on myös kunnan edellisen, muutama vuosi sitten kuvatun mainosvideon takana.

– Kuvannut olen 40 vuotta, mutta mainosvideoita en paljoakaan. Edellisen videon ansiosta tämä ympäristö on minulle kuitenkin erittäin tuttu, ja teen paljon töitä tutustumisen eteen, Vilkko sanoo ja kertookin käyneensä kuvaamassa etukäteen muun muassa Päijälänraitilla.

Vilkko kuvaa itseään toiminnan mieheksi. Hän on halunnut oppia käyttämänsä tekniikan hyvin – niin hyvin, että dronen ”matkamittariin” saattaa tulla reilussa vuodessa 1 500 kilometriä.

– Ja kuitenkin tekniikka on vain palvelija. Se ei tee kuvaa tai videota, eikä kerrontaa tai tarinaa, vaan se tehdään päällä. Se on jotain suurempaa, Vilkko muistuttaa.

– Tänään kuvaukset ovat menneet hyvin. Aurinko on paistanut ja olen saanut keskittyä tekemiseen. Laitteet ovat kuvanneet paljon, mutta materiaalista käytetään pelkkä murto-osa.

Visuaalisella aineistolla on kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanskin (takana) mukaan suuri merkitys tämän päivän markkinoinnissa. Kevään messut ovat osoittaneet, että liikkuva kuva kauniine maisemineen pysäyttää katselemaan. Tuleviin videoihin halutaan tuoda maisemien lisäksi ihmisiä ja elämää. Kameran varressa Mika Vilkko, kuvassa selin Nea Kortesmaa.

MATERIAALIA UUTEEN mainosvideoon kuvataan sekä talvella että kesällä. Vielä ei ole varmaa, kootaanko materiaalista kaksi erillistä, vuoden aikoihin sopivaa videota, vai yksi – vai sekä että.

Idea mainosvideon sisällöstä tulee sen tilaajalta. Hanski ja va. kunnanjohtajana työskentelevä hallintojohtaja Sanna Luukkanen ovat ideoineet videon sisällön. Vilkon tehtäväksi jää toteuttaa annetut ideat.

– Sitä kuvataan, mistä halutaan kuvattavan, ja yritetään tehdä mielekäs tarina. Editointi on ykkösasia. Tällä kertaa on keskitytty ottamaan läheltä kuvaa siitä, mitä kunta tarjoaa: luonnon, hevosia, hyvää mieltä, yhteisöllisyyttä, kutsuvuutta ja tartuntapintaa, Vilkko kertoo.

Hanskin korvaan Vilkon ajatukset kuulostavat juuri oikealta.

– Visuaalisella kuvakerronnalla ja aineistolla on mieletön merkitys tänä päivänä. Olemme esitttäneet messuilla edellistä videota, ja kyllä ihmiset jäivät sitä katsomaan. Liikkuva kuva on vangitseva, Hanski kertoo.

Olemassa oleva video esittelee kuvin Kuhmoisten maisemia. Hanskin mukaan uusiin videoihin halutaan tuoda enemmän elämää ja ihmisiä.

– Videot laitetaan näkyviin Visitkuhmoinen- sekä kunnan verkkosivuille. Niitä voi käyttää messuilla ja tapaamisissa, joissa kuntaa esitellään. Lisäksi olen miettinyt, saisiko tästä materiaalia ostettuun markkinointiin esimerkiksi busseissa oleviin infotauluihin. En tiedä, onko meillä koskaan resursseja ostaa tv-mainoskampanjaa, mutta käytetään materiaalia mahdollisimman laajasti, kun sitä kohta on, Hanski toteaa.

Uuden videot, tai video, tulevat käyttöön ensi vuodelle. Tältä vuodelta messut ovat ohitse ja talvivideoiden näyttäminen rupeaa olemaan myöhäistä.

– Kesällä on tarkoitus kuvata laajasti kunnan tapahtumia: Kiepsausta, festaria, aikuisten yleisurheilukisoja, ehkä Kalholanniemen kesäteatteria sekä omaehtoista tekemistä, kuten melontaa ja patikointia Isojärvellä, Hanski ideoi.