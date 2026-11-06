Lukijapostia: Vaali Kuhmoisten ja koko seurakunnan parasta

HOLLOLAN SEURAKUNNAN pohjoisissa kappeliseurakunnissa oli vain yksi vaalipaneeli, Padasjoella. Siellä osallistujia oli vain pari Kuhmoisista, joten Kuhmoisissa olisi pitänyt olla oma. Sen järjestäminen myös Kuhmoisissa ei olisi ollut ylivoimaista.

Kuhmoisten kappeliseurakunta on hyötynyt osana Hollolan seurakuntaa eri tavoin, muun muassa Papinsaaren siunauskappelin saneerauksessa, joka ei toteutunut sen omin voimin. Myös työntekijäresurssit on turvattu. Kuhmoislaisten vaaliaktiivisuus on antanut sille useita edustajia hallintoelimiin ja vaikutusmahdollisuuksia. Toivon aktiivisuuden jatkuvan.

Kappeliseurakunnassamme on runsaasti erilaista toimintaa, jota järjestetään paljon vapaaehtoisvoimin. Sen lisääminenkin on mahdollista. Toivomukset ovat tervetulleita.

Kirkossa on kokemukseni mukaan paljon taitajia ja tietäjiä, joiden kykyjä ei käytetä. Aarrearkkua ei ole avattu ammolleen. Heidän asiantuntemuksensa rikastuttaisi seurakuntaelämää ja toisi siihen lisää vaikuttajia.

Seurakuntatalouden tiukkeneminen johtaa palkatun työvoiman vähentämiseen. Sitä voidaan korvata vapaaehtoistoiminnalla, jonka tueksi on järjestettävä koulutusta, perehdytystä ja yhteistoimintaa. Myös seurakunnan ja kunnan yhteistyötä on tiivistettävä, ovathan asiakkaat ovat pääosin yhteisiä.

Seurakunnan on toimittava rajojaan myöten: toimintaa on järjestettävä myös sivukylillä. Omassa toiminnassani olen kokenut sen olevan hyvin mahdollista. Se vetää myös osallistujia myös naapuripitäjistä ja luo vuorovaikutusta yli rajojen.

Risto Ojala

Hollolan Yhdistynyt seurakuntaväki

ehdokas numero 46